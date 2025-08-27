Fallout 76: Willkommen im Wohntraum der Apokalypse

Saisonstart mit Stil: Fallout 76 bringt euch das „Trendige Appalachia-Heim“ direkt ins C.A.M.P.!

Mit dem Start der Saison 22 am 2. September 2025 erwartet euch in Fallout 76 ein umfangreiches Update, das euer C.A.M.P. in eine stilvolle und funktionale Oase verwandeln soll.

Die neue Saison trägt den Titel „Appalachian Modern Living“ und bringt eine Vielzahl neuer Bauobjekte, Dekorationen und Einrichtungsgegenstände, die sich thematisch an ikonischen Fallout-Marken wie Nuka-Cola, Abraxo und Sunset Sarsaparilla orientieren.

Dabei wurde besonders Wert auf eine moderne, aber lore-treue Gestaltung gelegt, die sich harmonisch in die postapokalyptische Welt von Fallout 76 einfügt.

Das Update beinhaltet eine umfassende Überarbeitung des C.A.M.P.-Systems. Ihr könnt künftig Objekte freier platzieren, die bisherigen Einschränkungen beim Bauen wurden gelockert.

Funktionen wie das freie Platzieren, das Ein- und Ausschalten von Objekt-Snapping sowie das Überschneiden von Bauteilen ermöglichen euch deutlich mehr kreative Freiheit. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet, um die Navigation durch Baukategorien zu erleichtern und die Suche nach bestimmten Objekten zu beschleunigen. Fallout 76 reagiert damit direkt auf das Feedback der Community und bietet euch neue Werkzeuge, um eure Bauideen effizienter umzusetzen.

Neben den gestalterischen Neuerungen bringt Fallout 76 auch neue Gameplay-Elemente in die Saison 22.

Dazu zählen unter anderem ein überarbeiteter öffentlicher Event namens „Mischief Night“, ein neuer Bosskampf gegen „The Drifter“ sowie Anpassungen im Kampfsystem, etwa bei Waffenreichweiten und Perks. Die Belohnungen der Saison umfassen exklusive Outfits, Möbelstücke, Werkbänke und Sammlerstücke, die nur während der Laufzeit der Saison verfügbar sind.

Ein Highlight ist die neue Ausgabe des Ödland-Katalogs „Trendiges Appalachia-Heim“, die im offiziellen Trailer zur Saison vorgestellt wird und euch einen ersten Eindruck der neuen Inhalte vermittelt.

Was euch noch so alles erwartet, könnt ihr euch auf dieser wunderschönen Grafik von Bethesda anschauen: