Fallout 76: yfood x Fallout: Limitierte Edition zur neuen Staffel

Serienfans zurück in den Vault! Mit dem Start der zweiten Staffel der Prime Video Hitserie Fallout zieht die Endzeitstimmung jetzt auch ins Supermarktregal ein: yfood bringt sechs seiner beliebtesten Sorten als limitierte Fallout-Edition in den deutschen und österreichischen Handel – mit kultigen Charakteren auf den Flaschen und Easter Eggs für echte Fallout Kenner.

Fallout ist zurück – noch düsterer, noch intensiver und gefeierter denn je. Und während die Community erneut ins Ödland abtaucht, liefert yfood das passende Real-Life-Add-on: Jede Special Edition ist einer Figur aus der Serie gewidmet und verpasst den Trinkmahlzeiten den typischen „Ich-bin-zwei-Schritte-vom-Vault-entfernt“-Look.

Diese Charaktere sind bei yfood am Start:

Lucy MacLean – Classic Choco

Steph Harper – Happy Banana

Ghoul – Smooth Vanilla

Maximus – Fresh Berry

CX404 – Heavenly Hazelnut

Cooper Howard – Cold Brew Coffee

Die Limited Editions von yfood sind ab 29. Dezember 2025 auf yfood.com, Amazon und im Handel erhältlich. Für Fans und alle, die es werden wollen, gibt es außerdem eine „Collection Box“ mit allen sechs Motiven.