Fallout 76: yfood x Fallout: Limitierte Edition zur neuen Staffel

Serienfans zurück in den Vault! Mit dem Start der zweiten Staffel der Prime Video Hitserie Fallout zieht die Endzeitstimmung jetzt auch ins Supermarktregal ein: yfood bringt sechs seiner beliebtesten Sorten als limitierte Fallout-Edition in den deutschen und österreichischen Handel – mit kultigen Charakteren auf den Flaschen und Easter Eggs für echte Fallout Kenner.
Fallout ist zurück – noch düsterer, noch intensiver und gefeierter denn je. Und während die Community erneut ins Ödland abtaucht, liefert yfood das passende Real-Life-Add-on: Jede Special Edition ist einer Figur aus der Serie gewidmet und verpasst den Trinkmahlzeiten den typischen „Ich-bin-zwei-Schritte-vom-Vault-entfernt“-Look.
Diese Charaktere sind bei yfood am Start:
- Lucy MacLean – Classic Choco
- Steph Harper – Happy Banana
- Ghoul – Smooth Vanilla
- Maximus – Fresh Berry
- CX404 – Heavenly Hazelnut
- Cooper Howard – Cold Brew Coffee
Die Limited Editions von yfood sind ab 29. Dezember 2025 auf yfood.com, Amazon und im Handel erhältlich. Für Fans und alle, die es werden wollen, gibt es außerdem eine „Collection Box“ mit allen sechs Motiven.
Die limited Edition ist also einfach nur eine ander Optik, dachte schon, sie hätten ein paar neue limitierte Sorten, wie bspw. bei der TMNT Collaboration.
Schade eigentlich.
Das Zeug ist mir trotzdem zu teuer
Milch und Zucker und Fallout drauf und dann für ein teueren Preis anbieten 😂 . Wer immer noch glaubt das dieses Getränk einen Mahlzeit serviert dem ist dann auch nicht mehr zu helfen.
Zu Blöd, dass Fallout 5 offensichtlich noch Jahre entfernt ist, Release des 4. Teils ist immerhin auch schon wieder über 10 Jahre her.
Im Aufwind der neuen Staffel wäre das Spiel wahrscheinlich ne Geldruck Maschine .. kein Wunder, dass die schnell noch die völlig überflüssige anniversary Edition zum Vollpreis veröffentlicht haben 🙂
Ne, dann lieber richtiges Essen🤣🤣🤣
Aber als Werbeaktion natürlich Klasse da das Zeug doch beliebt ist.
Fallout wird es nicht schaden. Und wenn es dann noch dem ein oder anderen schmeckt..^^
Eine Werbeaktion wie derzeit üblich. Ich hatte yfood auch mal getestet als es rauskam, aber nach zwei Stunden war der Hunger wieder groß und insofern muss ich leider sagen, dass diese Portion bei mir leider keine Mahlzeit ersetzen kann.
So eine spezielle Nuka Cola-Variante von Coca Cola wäre ja mal was.
Würde ik kaufen 😅✌🏻 aber essen zum trinken brauch ik ni 😅
Ich mache mir eh lieber selber Smoothies oder Shakes, anstatt diesen Mist von yFood zu konsumieren.
Nach Starfield also jetzt Fallout.
Hätte ich gern mal probiert, darf es aber wegen dem Milcheiweiß nicht 🤷🏼
Aber immerhin scheine ich nicht viel zu verpassen, wenn ich so in die Kommis schaue