Fallout New Vegas: Chris Avellone kritisiert Ausrichtung der Reihe scharf

In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf X hat Chris Avellone, Mitgründer von Obsidian Entertainment und einer der prägenden Köpfe hinter Fallout: New Vegas, deutliche Worte über Bethesda Game Studios gefunden. Der Autor, der bereits in den späten Neunzigern an Fallout 2 mitwirkte, gilt bis heute als einer der einflussreichsten Kreativen der Reihe und ist entsprechend nah an ihren Wurzeln.
Avellone erklärte, dass Bethesda die Serie zwar nicht ablehne, aber ihre Ursprünge nicht wirklich verstehe und stattdessen eine eigene Interpretation zur Norm machen wolle. Diese Ausrichtung beschrieb er als farbenfrohes, aber oberflächliches Themenpark‑Erlebnis, das nur gelegentlich durch DLCs wie Far Harbor oder Point Lookout Tiefe gewinne.
Gleichzeitig räumte er ein, dass Bethesda Stärken im Open‑World‑Design habe, während lineare Erzählungen und der Umgang mit dem Speech‑Skill aus seiner Sicht weniger überzeugend seien.
Der Post verschwand kurze Zeit später, doch Screenshots verbreiteten sich schnell.
Die Fallout‑Reihe hat unter Bethesdas Führung seit Fallout 3 eine enorme Reichweite aufgebaut, mit Erfolgen wie Fallout 4, dem Online‑Ableger Fallout 76 und der 2024 gestarteten TV‑Serie, die gemeinsam mit Kilter Films und Prime Video entstand.
Fallout: New Vegas bleibt bis heute eines der meistgelobten Spiele der Marke, und Inhalte, an denen Avellone einst mitgeschrieben hat, finden aktuell ihren Weg in die zweite Staffel der Serie.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahrscheinlich im Suff geschrieben ^^
Denke ich auch. Farbenfroh ist doch keins der Spiele, braun, grün, grau dominieren doch. Wahrscheinlich hat er nur den Anfang von Teil 4 gespielt. Selbst 76 ist nicht düster aber auch nicht farbenfroh. Teil 1 und 2, Tactics waren auch nicht wirklich düster. Die Erzählweise finde ich allerdings auch nicht so gut, aber wahrscheinlich das maximum was man damals machen konnte. Die Dialoge sind nicht so schlecht, dass man sie skipt wie in den RPG des Konkurrenten Obsidian
Als Ex-egal was, würde ich mich hüten auch nur das geringste Wort über frühere Projekte zu verlieren… sowas kann eigentlich immer nur nach hinten für einen los gehen. Entweder wird es als Nachtreten oder Nachtrauern ausgelegt und beides ist nicht gut
Ist das nicht immer so?
Nicht mehr dabei also drüber meckern man hätte ja alles besser gemacht.
Also Warren Spector hatte sich meine ich sehr positiv über DEUS EX Human Revolution geäußert. Geht auch anders
Solange es erfolgreich ist der eigenen Meinung nach ja, aber in der Regel kommt sowas ja eh immer dann wenn Fans meckern und dann ist man der große Held bzw weis alles besser.
Aber ja, Ausnahmen bestätigen eh immer die Regel.
Man kann schon einen Abstieg von Fallout 3 New Vegas zu Fallout 4 feststellen, so unrecht hat er nicht.
Naja ohne Bethesda wäre Fallout tot, erst durch Teil 3 wurde es einer breiten Mehrheit bekannt und ohne Teil 3 hätte es auch kein New Vegas gegeben.
Das da dann Bethesda selbst die Prioritäten und Richtung vorgibt ist da doch verständlich.
Das ist jetzt aber dein persönlicher Geschmack. New Vegas von Obsidian und Fallout 4 von Bethesda haben so rein gar nichts miteinander zu tun. Fallout 4 war der bis jetzt allerbeste Fallout Ableger, New Vegas kann sich hinten anstellen. Mein persönlicher Geschmack….
Edit: Sollte eine Antwort auf Katanameister sein, hat nicht geklappt.
New Vegas war ja auch eher ein Fallout 3 Ableger.
Mir war es zB auch einfach zu viel und finde Teil 3 und 4 besser.
Komischerweise war das bei den Kotor Teilen auch so, Kotor 1 von BioWare einfach göttlich und Teil 2 von Obsidian wirkte nicht ganz so rund.
Haben rein gar nichts miteinander zu tun ?
Das müsstest mir mal erklären 🤔.
New Vegas ist das beste Fallout von der Story her und deshalb hat er recht.
Faszinierend wie sich ständig Ex Mitarbeiter über den bösen ehemaligen Arbeitgeber beschweren. Man sollte in der Öffentlichkeit eher still sein. Dachte er sich wohl auch bevor er es gelöscht hat.