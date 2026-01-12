Fallout New Vegas: Chris Avellone kritisiert Ausrichtung der Reihe scharf

In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf X hat Chris Avellone, Mitgründer von Obsidian Entertainment und einer der prägenden Köpfe hinter Fallout: New Vegas, deutliche Worte über Bethesda Game Studios gefunden. Der Autor, der bereits in den späten Neunzigern an Fallout 2 mitwirkte, gilt bis heute als einer der einflussreichsten Kreativen der Reihe und ist entsprechend nah an ihren Wurzeln.

Avellone erklärte, dass Bethesda die Serie zwar nicht ablehne, aber ihre Ursprünge nicht wirklich verstehe und stattdessen eine eigene Interpretation zur Norm machen wolle. Diese Ausrichtung beschrieb er als farbenfrohes, aber oberflächliches Themenpark‑Erlebnis, das nur gelegentlich durch DLCs wie Far Harbor oder Point Lookout Tiefe gewinne.

Gleichzeitig räumte er ein, dass Bethesda Stärken im Open‑World‑Design habe, während lineare Erzählungen und der Umgang mit dem Speech‑Skill aus seiner Sicht weniger überzeugend seien.

Der Post verschwand kurze Zeit später, doch Screenshots verbreiteten sich schnell.

Die Fallout‑Reihe hat unter Bethesdas Führung seit Fallout 3 eine enorme Reichweite aufgebaut, mit Erfolgen wie Fallout 4, dem Online‑Ableger Fallout 76 und der 2024 gestarteten TV‑Serie, die gemeinsam mit Kilter Films und Prime Video entstand.

Fallout: New Vegas bleibt bis heute eines der meistgelobten Spiele der Marke, und Inhalte, an denen Avellone einst mitgeschrieben hat, finden aktuell ihren Weg in die zweite Staffel der Serie.