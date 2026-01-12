Fallout New Vegas: Chris Avellone kritisiert Ausrichtung der Reihe scharf

13 Autor: , in News / Fallout New Vegas
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Fallout: New‑Vegas‑Autor Chris Avellone attackiert Bethesdas Umgang mit der Kult‑Reihe Fallout – löscht anschließend seinen Post.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf X hat Chris Avellone, Mitgründer von Obsidian Entertainment und einer der prägenden Köpfe hinter Fallout: New Vegas, deutliche Worte über Bethesda Game Studios gefunden. Der Autor, der bereits in den späten Neunzigern an Fallout 2 mitwirkte, gilt bis heute als einer der einflussreichsten Kreativen der Reihe und ist entsprechend nah an ihren Wurzeln.

Avellone erklärte, dass Bethesda die Serie zwar nicht ablehne, aber ihre Ursprünge nicht wirklich verstehe und stattdessen eine eigene Interpretation zur Norm machen wolle. Diese Ausrichtung beschrieb er als farbenfrohes, aber oberflächliches Themenpark‑Erlebnis, das nur gelegentlich durch DLCs wie Far Harbor oder Point Lookout Tiefe gewinne.

Gleichzeitig räumte er ein, dass Bethesda Stärken im Open‑World‑Design habe, während lineare Erzählungen und der Umgang mit dem Speech‑Skill aus seiner Sicht weniger überzeugend seien.

Der Post verschwand kurze Zeit später, doch Screenshots verbreiteten sich schnell.

Die Fallout‑Reihe hat unter Bethesdas Führung seit Fallout 3 eine enorme Reichweite aufgebaut, mit Erfolgen wie Fallout 4, dem Online‑Ableger Fallout 76 und der 2024 gestarteten TV‑Serie, die gemeinsam mit Kilter Films und Prime Video entstand.

Fallout: New Vegas bleibt bis heute eines der meistgelobten Spiele der Marke, und Inhalte, an denen Avellone einst mitgeschrieben hat, finden aktuell ihren Weg in die zweite Staffel der Serie.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fallout New Vegas

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Eisbaer2405 48295 XP Hooligan Bezwinger | 12.01.2026 - 18:01 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Denke ich auch. Farbenfroh ist doch keins der Spiele, braun, grün, grau dominieren doch. Wahrscheinlich hat er nur den Anfang von Teil 4 gespielt. Selbst 76 ist nicht düster aber auch nicht farbenfroh. Teil 1 und 2, Tactics waren auch nicht wirklich düster. Die Erzählweise finde ich allerdings auch nicht so gut, aber wahrscheinlich das maximum was man damals machen konnte. Die Dialoge sind nicht so schlecht, dass man sie skipt wie in den RPG des Konkurrenten Obsidian

      0
  2. Phex83 132460 XP Elite-at-Arms Bronze | 12.01.2026 - 15:45 Uhr

    Als Ex-egal was, würde ich mich hüten auch nur das geringste Wort über frühere Projekte zu verlieren… sowas kann eigentlich immer nur nach hinten für einen los gehen. Entweder wird es als Nachtreten oder Nachtrauern ausgelegt und beides ist nicht gut

    1
  3. oldGamer 151060 XP God-at-Arms Bronze | 12.01.2026 - 15:55 Uhr

    Ist das nicht immer so?
    Nicht mehr dabei also drüber meckern man hätte ja alles besser gemacht.

    0
    • Krawallier 154135 XP God-at-Arms Silber | 12.01.2026 - 16:02 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Also Warren Spector hatte sich meine ich sehr positiv über DEUS EX Human Revolution geäußert. Geht auch anders

      0
      • oldGamer 151060 XP God-at-Arms Bronze | 12.01.2026 - 16:16 Uhr
        Antwort auf Krawallier

        Solange es erfolgreich ist der eigenen Meinung nach ja, aber in der Regel kommt sowas ja eh immer dann wenn Fans meckern und dann ist man der große Held bzw weis alles besser.
        Aber ja, Ausnahmen bestätigen eh immer die Regel.

        0
  4. Katanameister 293740 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.01.2026 - 16:34 Uhr

    Man kann schon einen Abstieg von Fallout 3 New Vegas zu Fallout 4 feststellen, so unrecht hat er nicht.

    1
    • de Maja 320035 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.01.2026 - 16:52 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Naja ohne Bethesda wäre Fallout tot, erst durch Teil 3 wurde es einer breiten Mehrheit bekannt und ohne Teil 3 hätte es auch kein New Vegas gegeben.
      Das da dann Bethesda selbst die Prioritäten und Richtung vorgibt ist da doch verständlich.

      1
  5. Senseo Mike 91315 XP Posting Machine Level 1 | 12.01.2026 - 16:47 Uhr

    Das ist jetzt aber dein persönlicher Geschmack. New Vegas von Obsidian und Fallout 4 von Bethesda haben so rein gar nichts miteinander zu tun. Fallout 4 war der bis jetzt allerbeste Fallout Ableger, New Vegas kann sich hinten anstellen. Mein persönlicher Geschmack….

    Edit: Sollte eine Antwort auf Katanameister sein, hat nicht geklappt.

    0
    • de Maja 320035 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.01.2026 - 16:56 Uhr
      Antwort auf Senseo Mike

      New Vegas war ja auch eher ein Fallout 3 Ableger.
      Mir war es zB auch einfach zu viel und finde Teil 3 und 4 besser.
      Komischerweise war das bei den Kotor Teilen auch so, Kotor 1 von BioWare einfach göttlich und Teil 2 von Obsidian wirkte nicht ganz so rund.

      0
  6. pdm 6320 XP Beginner Level 3 | 12.01.2026 - 17:06 Uhr

    New Vegas ist das beste Fallout von der Story her und deshalb hat er recht.

    0
  7. Robilein 1200370 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.01.2026 - 17:24 Uhr

    Faszinierend wie sich ständig Ex Mitarbeiter über den bösen ehemaligen Arbeitgeber beschweren. Man sollte in der Öffentlichkeit eher still sein. Dachte er sich wohl auch bevor er es gelöscht hat.

    0

Hinterlasse eine Antwort