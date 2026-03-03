Fallout New Vegas: Dieses Bild entfacht Spekulationen um mögliches Remaster

Ein unscheinbarer Beitrag von Iron Galaxy Studios auf LinkedIn hat die Hoffnung auf ein mögliches Remaster von Fallout New Vegas neu entfacht. Das Studio teilte ein Bild von seinem Februar‑Meeting, begleitet von einem nüchternen Hinweis auf interne Updates.

Entscheidend war jedoch nicht der Text, sondern der gezeigte Bildschirm, der klar ein Ladebildschirm von Fallout New Vegas ist. Die Präsentation begann mit Folie eins von zweiundsiebzig, was viele als bewusst gesetzten Hinweis deuteten.

Eine eindeutige Bestätigung liefert das Bild nicht. Es könnte sich ebenso um ein zufällig gewähltes Hintergrundmotiv handeln, das ohne Absicht in die Aufnahme geraten ist. Dennoch fällt der Zeitpunkt auf, denn Iron Galaxy ist für zahlreiche Portierungen bekannt und arbeitete bereits an Fallout 76 sowie an VR‑Versionen von Skyrim und Fallout 4.

Sollte ein Remaster von Fallout New Vegas in Entwicklung sein, wäre das Studio daher keine unlogische Wahl.

Das Interesse an einer Neuauflage ist groß, zumal Bethesda mit dem Oblivion‑Remaster im vergangenen Jahr gezeigt hat, dass überarbeitete Klassiker weiterhin ein starkes Publikum finden.

Ob Iron Galaxy tatsächlich an einem neuen Projekt rund um Fallout New Vegas arbeitet, bleibt unklar, doch der Beitrag hat die Spekulationen spürbar angeheizt.