Fallout New Vegas: Dieses Jubiläums‑Bundle feiert 15 Jahre New Vegas

Image: Bethesda Softworks

Dieses Fallout‑New‑Vegas‑Bundle bringt die Mojave direkt in euer Wohnzimmer.

Fallout: New Vegas kehrt mit einem umfangreichen Anniversary‑Bundle für PC zurück und rückt das legendäre Rollenspiel erneut ins Rampenlicht. Mit der Fallout: New Vegas Ultimate Edition im Paket entsteht ein Gesamtpaket, das die ikonische Reise durch die Mojave‑Wüste noch einmal neu inszeniert.

Das Anniversary‑Bundle kombiniert digitale Inhalte und physische Sammlerstücke, die direkt an zentrale Momente aus Fallout: New Vegas erinnern. Der Spieler durchstreift erneut die weiten Wüstengebiete zwischen kleinen Siedlungen und dem hellen Glanz des New‑Vegas‑Strips, während er in der Ultimate Edition alle DLC‑Erweiterungen wie Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues und Lonesome Road erhält.

Die bekannten Systeme wie das taktische V.A.T.S., der Hardcore‑Modus und die offenen Entscheidungswege bleiben vollständig erhalten.

Im Mittelpunkt des Sets steht Victor, der Securitron, der als detailreiche PVC‑Statue beiliegt und das Flair der Spielwelt transportiert. Ergänzt wird das Paket durch Doc Mitchells Evaluation Cards, einen Vault‑Boy‑Pin sowie zwei gewebte Patches der Mojave Express und der NCR Recon.

Die Collector’s Big Box fasst alle Inhalte im Stil klassischer Sammlereditionen zusammen und begleitet die digitale Version von Fallout: New Vegas, deren PC‑Code gemeinsam mit dem Bundle verschickt wird.

Der Versand des Fallout‑New‑Vegas‑Bundles ist für Juni 2026 vorgesehen. Damit erhält jeder Käufer die vollständige Anniversary‑Edition inklusive aller physischen Extras und der digitalen Ultimate Edition.

  1. Gunslinger 35090 XP Bobby Car Raser | 07.01.2026 - 15:18 Uhr

    Immer noch mein liebstes Fallout, das Bundle brauche ich trotzdem nicht. Für ein gutes Remake oder Remastered wäre ich allerdings offen, auch wenn die ganze remasterei langsam ausartet.

  2. Thagor90 11580 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.01.2026 - 15:19 Uhr

    ein kleines Sammlerstück für echte Fans.

    Über 150$ muss man aber erst mal ausgeben wollen 😀

  3. Katanameister 289040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 15:22 Uhr

    Ganz nett mit der Victor Statue für Sammler, mir reicht das normale Spiel vollkommen aus.

  4. The Hills have Shice 210645 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 15:25 Uhr

    Eins der besten Story Games aller Zeiten.
    Aber die Grafik geht für mich einfach nicht mehr. Das hätte mal ein Remake verdient.

  7. MaTrial3003 87040 XP Untouchable Star 3 | 07.01.2026 - 16:16 Uhr

    Das Spiel ist super. Wollte das auch mal wieder spielen. Keine Ahnung ob es gut gealtert ist

Hinterlasse eine Antwort