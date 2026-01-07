Fallout New Vegas: Dieses Jubiläums‑Bundle feiert 15 Jahre New Vegas

Fallout: New Vegas kehrt mit einem umfangreichen Anniversary‑Bundle für PC zurück und rückt das legendäre Rollenspiel erneut ins Rampenlicht. Mit der Fallout: New Vegas Ultimate Edition im Paket entsteht ein Gesamtpaket, das die ikonische Reise durch die Mojave‑Wüste noch einmal neu inszeniert.

Das Anniversary‑Bundle kombiniert digitale Inhalte und physische Sammlerstücke, die direkt an zentrale Momente aus Fallout: New Vegas erinnern. Der Spieler durchstreift erneut die weiten Wüstengebiete zwischen kleinen Siedlungen und dem hellen Glanz des New‑Vegas‑Strips, während er in der Ultimate Edition alle DLC‑Erweiterungen wie Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues und Lonesome Road erhält.

Die bekannten Systeme wie das taktische V.A.T.S., der Hardcore‑Modus und die offenen Entscheidungswege bleiben vollständig erhalten.

Im Mittelpunkt des Sets steht Victor, der Securitron, der als detailreiche PVC‑Statue beiliegt und das Flair der Spielwelt transportiert. Ergänzt wird das Paket durch Doc Mitchells Evaluation Cards, einen Vault‑Boy‑Pin sowie zwei gewebte Patches der Mojave Express und der NCR Recon.

Die Collector’s Big Box fasst alle Inhalte im Stil klassischer Sammlereditionen zusammen und begleitet die digitale Version von Fallout: New Vegas, deren PC‑Code gemeinsam mit dem Bundle verschickt wird.

Der Versand des Fallout‑New‑Vegas‑Bundles ist für Juni 2026 vorgesehen. Damit erhält jeder Käufer die vollständige Anniversary‑Edition inklusive aller physischen Extras und der digitalen Ultimate Edition.