Fallout New Vegas: Director Josh Sawyer würde gerne einen weiteren Teil machen

Game Director Josh Sawyer erzählt im Interview mit Kinda Funny Games, dass er sich vorstellen könnte, wieder an einem solchen Spiel und Setting zu arbeiten.

Über einen möglichen Schauplatz für ein neues Fallout nannte er New Orleans, Kalifornien und den mittleren Westen. Zumindest sprach man damals schon darüber.

„Ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr darüber nachgedacht, weil es irgendwie in mein Leben gekommen und dann wieder verschwunden ist. In der Vergangenheit habe ich gesagt, dass die Leute über New Orleans gesprochen haben. Ich denke, Kalifornien oder der Mittlere Westen wären auch sehr interessant.“

„Ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, Dinge zu finden, für die ich mich als Regisseur begeistern kann, die aber auch das Team begeistern und die sich in das Gesamtkonzept der Serie einfügen.“