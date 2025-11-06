Fallout New Vegas: Eigene IPs statt Nachfolger im Fokus von Obsidian

Obsidian arbeitet lieber an seinen eigenen IPs, anstatt an der Fortsetzung von Fallout New Vegas.

Die Hoffnungen vieler Fans auf einen Nachfolger des Kult-Rollenspiels Fallout: New Vegas wurden nun offiziell zerschlagen.

Marcus Morgan, Vice President of Operations bei Obsidian Entertainment, stellte klar, dass das Studio derzeit keine Pläne für eine Fortsetzung des beliebten Titels verfolgt.

In einem Interview erklärte Morgan, dass bei jeder neuen Spielankündigung die Frage nach einem neuen Fallout: New Vegas auftauche. Doch Obsidian richtet seinen Fokus lieber auf die Weiterentwicklung eigener Spielwelten.

Morgan betonte, dass alle drei aktuellen Projekte des Studios auf selbst entwickelten IPs basieren. Dies markiert einen klaren Kurswechsel gegenüber der Zeit vor der Übernahme durch Microsoft, als Obsidian hauptsächlich an fremden Marken arbeitete.

Die kreative Freiheit, eigene Universen zu erschaffen und auszubauen, steht inzwischen im Mittelpunkt der Studioarbeit.

Besonders stolz zeigt sich Morgan über den Fortschritt, den Obsidian in den letzten Jahren gemacht hat. „Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir Fortsetzungen für alle Spiele haben“, so Morgan.

Damit unterstreicht er die Ambitionen des Studios, langfristig erfolgreiche Franchises zu etablieren – ganz ohne Rückgriff auf externe Marken wie Fallout.

Fans dürfen sich also auf neue Kapitel in Obsidian-eigenen Spielwelten freuen, auch wenn ein Wiedersehen mit New Vegas, zumindest von Obsidian selbst, vorerst ausbleibt.