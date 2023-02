Fallout New Vegas: Ein Remaster hätte den Segen von Obsidian

Autor:, in / Fallout New Vegas

Führende Entwickler von Obsidian Entertainment zeigten sich über den Gedanken eines Fallout New Vegas-Remaster begeistert.

Tim Cain und Leonard Boyarsky wurde der Ball von The Outer Worlds Director Eric DeMilt zugespielt. Das Gespräch mit The Gamer erfolgte im Vorfeld der Enthüllung der Spacer’s Choice Edition für The Outer Worlds. Dabei kam DeMilt auf den anhaltenden Fan-Support von Fallout New Vegas zu sprechen.

Das Spiel habe die anfänglichen technischen Probleme überwunden und weil die Charaktere und Story derart reichhaltig sind, kehren die Leute bis heute in das Spiel zurück, da sie gerne dort Zeit verbringen, hieß es.

Tim Cain fragte: „Nicht, dass es an mir läge, aber wäre ein grafisches Remaster von Fallout New Vegas nicht fantastisch?“ Boyarsky stimmte zu: „Es wäre fantastisch!“

Die tiefe Verbundenheit des Studios mit der Fallout-Reihe wurde erneut untermauert. Im Oktober 2022 hatte Feargus Urquhart sein Interesse bekundet, ein neues Fallout-Spiel zu entwickeln. Kurz darauf äußerte Director Josh Sawyer, dass er gerne einen weiteren Teil für Fallout New Vegas machen würde.

Laut aktuellen Aussagen ist Obsidian Entertainment mit den laufenden Projekten derzeit ausgelastet. Fans werden sich bezüglich derartiger Projekte wohl noch in Geduld üben und müssen weiter die Daumen drücken.