Fallout New Vegas: Gerüchte verdichten sich um neue Remaster

Fallout: New Vegas rückt erneut in den Fokus der Gerüchte, denn aktuelle Hinweise deuten darauf hin, dass das Rollenspiel ein Remaster erhalten könnte.
Unklar bleibt weiterhin, ob Obsidian Entertainment an diesem möglichen Projekt beteiligt ist oder ob ein anderes Team die Umsetzung übernimmt. Die Spekulationen halten sich seit Längerem, doch konkrete Details fehlen weiterhin.
Parallel dazu sorgt das Fallout 3 Remaster für anhaltende Aufmerksamkeit. Das Projekt wird seit Jahren diskutiert, ohne dass ein offizielles Reveal oder ein Veröffentlichungszeitraum genannt wurde.
Ein neues Teaser‑Portal von Amazon zur Fallout‑TV‑Serie hat die Diskussionen erneut angefacht und die Erwartungen weiter gesteigert.
Laut den vorliegenden Informationen ist das Remaster jedoch fest eingeplant und orientiert sich stilistisch eher an der überarbeiteten Version von The Elder Scrolls 4: Oblivion, wie Jez Corden von Windows Central berichtet.
Damit stehen zwei zentrale Klassiker des Fallout‑Universums im Raum, die beide in modernisierter Form zurückkehren könnten, während offizielle Bestätigungen weiterhin ausstehen.
Würde mich bei beiden Titeln freuen
Würde mich sehr über Remaster/Remake der Spiele freuen wenn nicht wieder an der Sprachausgabe gespart wird.
Nur mit englischer Sprachausgabe kauf Ich keine Titel mehr.
Das schlimme ist ja, es gibt die deutschen Sprachaufnahmen.
Remaster, ich weiß nicht.
Fallout 3 hat doch schon durch die geniale AK ein kleines Hardware Remaster erfahren, genau wie Red Dead Redemption. Ein Remake von Fallout 3 um die Zeit bis Fallout 5 zu überbrücken wäre eine ganz andere Hausnummer und ein klares Zeichen an die Fans: Bethesda hat euch nicht vergessen, auch wenn sich erst mal alles nur um die erfolgreiche TV Serie dreht.
Auch wenn New Vegas in der TV Serie als Schauplatz die Hauptrolle spielt, ist das gleichnamige Spiel vernachlässigbar. Man merkt New Vegas sofort an, das es nicht von Bethesda stammt. Man kann es zocken, hat aber absolut nichts verpasst wenn man es nicht tut. Vergleichbar mit Gears of War Judgement. Kann man mal für zwischendurch zocken, hat aber mit dem Original wenig zu tun. Auftragsarbeiten feht es an Leidenschaft.
Da ich New Vegas nie gespielt habe, würde ich mich über ein Remaster freuen.
New Vegas ist sehr sehr geil.
Warscheinlich dann nur mit deutschen untertiteln.
Kommt hin. Der Tim Cain von Interplay (Schöpfer von F1 und F2) wurde letztes Jahr bei Obsidian eingestellt. Ein Schelm wer böses denkt.
Er hat zuvor schon bei denen ausgeholfen. Muss also nichts mit Fallout zu tun haben. Es macht aber Hoffnungen.
Fallout 3 hat ein Remaster verdient, New Vegas hätte noch etwas Zeit.
New Vegas habe ich nicht gespielt, werde ich dann wohl.
Mir reicht 4, liebe es zu sehr Siedlungen zu bauen, will das nicht mehr missen auch wenn 3 und NV gut waren
Sehr gern, solange es nicht wieder so etwas herzlose Ala oblivion Remake ist.