Fallout New Vegas: Gerüchte verdichten sich um neue Remaster

Fallout‑Gerüchte verdichten sich – New Vegas und Fallout 3 sollen Remaster erhalten.

Fallout: New Vegas rückt erneut in den Fokus der Gerüchte, denn aktuelle Hinweise deuten darauf hin, dass das Rollenspiel ein Remaster erhalten könnte.

Unklar bleibt weiterhin, ob Obsidian Entertainment an diesem möglichen Projekt beteiligt ist oder ob ein anderes Team die Umsetzung übernimmt. Die Spekulationen halten sich seit Längerem, doch konkrete Details fehlen weiterhin.

Parallel dazu sorgt das Fallout 3 Remaster für anhaltende Aufmerksamkeit. Das Projekt wird seit Jahren diskutiert, ohne dass ein offizielles Reveal oder ein Veröffentlichungszeitraum genannt wurde.

Ein neues Teaser‑Portal von Amazon zur Fallout‑TV‑Serie hat die Diskussionen erneut angefacht und die Erwartungen weiter gesteigert.

Laut den vorliegenden Informationen ist das Remaster jedoch fest eingeplant und orientiert sich stilistisch eher an der überarbeiteten Version von The Elder Scrolls 4: Oblivion, wie Jez Corden von Windows Central berichtet.

Damit stehen zwei zentrale Klassiker des Fallout‑Universums im Raum, die beide in modernisierter Form zurückkehren könnten, während offizielle Bestätigungen weiterhin ausstehen.