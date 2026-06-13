Fallout New Vegas: Insider befeuert Spekulationen um Neuauflage

Die Spekulationen um eine Neuauflage von Fallout: New Vegas nehmen erneut Fahrt auf. Mehrere frühere Berichte über mögliche Remaster- oder Remake-Projekte werden derzeit durch neue Aussagen aus der Insider-Szene befeuert.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt diesmal der bekannte Leaker NateTheHate. Dieser erklärte, dass frühere Berichte über ein mögliches Fallout: New Vegas-Projekt glaubwürdig erscheinen würden.

Eine offizielle Bestätigung von Microsoft, Bethesda oder Obsidian Entertainment gibt es allerdings weiterhin nicht.

Bereits in der Vergangenheit waren Gerüchte aufgetaucht, wonach sowohl Fallout 3 als auch Fallout: New Vegas moderne Neuauflagen erhalten könnten. Konkrete Details zu Umfang, Entwicklungsstatus oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum fehlen bislang jedoch.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefern aktuelle Merchandise-Listungen rund um die Fallout-Marke. Diese haben innerhalb der Community neue Spekulationen ausgelöst, dass Microsoft und Bethesda möglicherweise weitere Fallout-Projekte für das Jahr 2026 vorbereiten könnten.

Zum jetzigen Zeitpunkt sollten alle Informationen jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Weder ein Fallout: New Vegas Remake noch ein Fallout 3 Remaster wurden offiziell angekündigt.

Fest steht lediglich, dass die Nachfrage nach einer Rückkehr in das Mojave-Ödland auch viele Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung ungebrochen ist. Ob die Gerüchte diesmal tatsächlich auf eine bevorstehende Ankündigung hindeuten, bleibt abzuwarten.