Fallout New Vegas: Insider befeuert Spekulationen um Neuauflage

31 Autor: , in News / Fallout New Vegas
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Image: Bethesda Softworks

Fallout: New Vegas Remake gewinnt laut Insider erneut an Glaubwürdigkeit.

Die Spekulationen um eine Neuauflage von Fallout: New Vegas nehmen erneut Fahrt auf. Mehrere frühere Berichte über mögliche Remaster- oder Remake-Projekte werden derzeit durch neue Aussagen aus der Insider-Szene befeuert.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt diesmal der bekannte Leaker NateTheHate. Dieser erklärte, dass frühere Berichte über ein mögliches Fallout: New Vegas-Projekt glaubwürdig erscheinen würden.

Eine offizielle Bestätigung von Microsoft, Bethesda oder Obsidian Entertainment gibt es allerdings weiterhin nicht.

Bereits in der Vergangenheit waren Gerüchte aufgetaucht, wonach sowohl Fallout 3 als auch Fallout: New Vegas moderne Neuauflagen erhalten könnten. Konkrete Details zu Umfang, Entwicklungsstatus oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum fehlen bislang jedoch.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefern aktuelle Merchandise-Listungen rund um die Fallout-Marke. Diese haben innerhalb der Community neue Spekulationen ausgelöst, dass Microsoft und Bethesda möglicherweise weitere Fallout-Projekte für das Jahr 2026 vorbereiten könnten.

Zum jetzigen Zeitpunkt sollten alle Informationen jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Weder ein Fallout: New Vegas Remake noch ein Fallout 3 Remaster wurden offiziell angekündigt.

Fest steht lediglich, dass die Nachfrage nach einer Rückkehr in das Mojave-Ödland auch viele Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung ungebrochen ist. Ob die Gerüchte diesmal tatsächlich auf eine bevorstehende Ankündigung hindeuten, bleibt abzuwarten.

Quelle
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31 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 95850 XP Posting Machine Level 3 | 13.06.2026 - 16:27 Uhr

    Ich habe ab Teil 3 jeden mal ausprobiert. Aber ich werde mit der Reihe nicht warm. Das staubtrockene Setting ist irgendwie nicht so meins

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  2. Kenty 263690 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 16:34 Uhr

    Ist ja auch superschade, dass es kein neues Fallout Spiel gibt, was man parallel zur aktuellen Serie zocken kann. Fallout 76 ist nicht wirklich das, was ich mir da vorstelle. Eher wieder ein schönes Singleplayerspiel.

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  3. F-A-B-I-A-N 8710 XP Beginner Level 4 | 13.06.2026 - 20:10 Uhr

    In Anbetracht dessen, dass Fallout eine derartige Zugkraft hat, wird das Franchise von Bethesda stiefmütterlich behandelt. 😐

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  4. Ralle89 174015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.06.2026 - 22:47 Uhr

    Da warte ich erstmal ab wie das dann umgesetzt würde 🤔

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