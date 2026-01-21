Fallout New Vegas: Insider zerstört Hoffnung auf Remaster‑Shadow‑Drops

Fallout 3 und Fallout New Vegas stehen trotz mysteriöser Steam‑Aktivität nicht vor einer unmittelbaren Veröffentlichung.

In der Community rund um Fallout 3 und Fallout New Vegas sorgten zuletzt ungewöhnliche Steam‑Aktivitäten für Aufsehen. Einige Nutzer meldeten fehlerhafte Einträge und fehlende Pakete, was schnell Spekulationen über mögliche Shadow‑Drops befeuerte.

Die Hoffnung war klar: ein Überraschungs‑Release ähnlich dem Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion, zumal am Donnerstag ein neues Xbox Developer Direct ansteht.

Jez Corden von Windows Central bremst diese Erwartungen jedoch deutlich. Er erklärt, dass die beobachteten Änderungen auf Steam lediglich mit Aktualisierungen für lokalisierte Versionen der bestehenden Spiele zusammenhängen. Hinweise auf kurzfristige Remaster oder Remakes gebe es nicht.

Auch die Countdown‑Timer auf der Website zur Amazon‑Serie hätten keinerlei Verbindung zu neuen Fallout‑Spielen.

Corden betont, dass Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas zwar in Arbeit seien, aber nicht in absehbarer Zeit erscheinen.

Nach seinem aktuellen Informationsstand werde Fallout 3 voraussichtlich vor New Vegas zurückkehren, konkrete Zeitfenster seien jedoch noch unklar.

Damit erhalten die Gerüchte um spontane Shadow‑Drops einen deutlichen Dämpfer, während Fans weiter auf offizielle Ankündigungen warten müssen.