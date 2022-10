Fallout New Vegas: Obsidian-Gründer würde gerne ein neues Fallout-Spiel machen

Autor:, in / Fallout New Vegas

In einem kürzlichen Gespräch mit DualShockers gab Obsidian-Mitbegründer Feargus Urquhart bekannt, dass er liebend gerne an einem neuen Fallout-Spiel arbeiten würde und bekundete das anhaltende Interesse seines Studios an der Marke Fallout.

Auf die Frage, ob Obsidian die Gelegenheit begrüßen würde, an einem neuen Fallout-Spiel zu arbeiten, antwortete Urquhart:

„Natürlich, wenn wir jemals die Möglichkeit hätten, ein weiteres Fallout-Spiel zu machen, würden wir es machen. Es stellt sich nicht einmal die Frage, ob wir es machen würden oder nicht, sondern nur, ob sich die Gelegenheit ergibt“, sagte er. „Ich bin wahrscheinlich noch ein Jahr länger bei Interplay geblieben, weil ich mehr an Fallout arbeiten wollte. Ich liebe Fallout.“