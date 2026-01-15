Fallout New Vegas: Sprecher Ron Perlman bekam anfangs 40 Dollar und ein Butterbrot

Ron Perlman enthüllt, wie seine Fallout‑Reise wirklich begann – mit 40 Dollar und einer Stulle.

Ron Perlman hat in einem Podcast‑Auftritt überraschend offen darüber gesprochen, wie seine lange Verbindung zur Fallout‑Reihe entstand und warum er anfangs keinerlei Vorstellung davon hatte, wie groß das Franchise werden würde.

Der Schauspieler lieh in Fallout: New Vegas und allen anderen Teilen der Videospielreihe seine Stimme und gab den Sprecher.

Im Gespräch erinnerte er sich an seine frühen Tage in der postapokalyptischen Welt, in der er die ikonischen Eröffnungs‑ und Abschlusssequenzen der Spiele vertonte.

Seinen Einstieg beschreibt er als unspektakulär. Für den ersten Teil wurde er eingeladen, ein paar Zeilen einzusprechen – bezahlt wurde er mit 40 Dollar und einem Sandwich. Mehr Bedeutung maß er dem Job damals nicht bei.

Erst als er rund anderthalb Jahre später erneut kontaktiert wurde, begriff er, dass Fallout ein Erfolg geworden war. Die Anfrage für den zweiten Teil überraschte ihn, und erst die Erklärung, dass der Vorgänger durch die Decke gegangen sei, machte ihm das Ausmaß bewusst.

Von da an kehrte er regelmäßig zurück und wurde zu einer der markantesten Stimmen der Reihe. Trotz dieser Rolle hat er die Spiele selbst nie gespielt. Auf die Frage, ob er Zeit mit ihnen verbracht habe, antwortete er schlicht, dass er seine Zeilen eingesprochen, sein Geld und sein Sandwich genommen und das Studio wieder verlassen habe.

Ob Perlman für ein zukünftiges Fallout 5 zurückkehrt, bleibt offen.