Fallout New Vegas: Steam‑Mysterium macht Hoffnung auf Remaster

Merkwürdige Steam‑Fehler rund um Fallout 3 und Fallout: New Vegas werfen Fragen auf und machen Hoffnung auf Remaster der Rollenspiele.

Rund um die Fallout‑Reihe ist auf Steam eine ungewöhnliche Situation entstanden, die bei vielen Spielern für Verwunderung sorgt. Beim Versuch, Bewertungen für Fallout 3 oder Fallout: New Vegas zu hinterlassen, tauchen Fehlermeldungen auf, die behaupten, die Titel seien noch nicht veröffentlicht.

Die Hinweise erscheinen unabhängig davon, ob die Spiele bereits installiert oder zuvor bewertet wurden, und wirken wie ein technischer Ausreißer im System.

Parallel dazu fällt eine weitere Auffälligkeit auf. Bei der Suche nach Fallout auf Steam werden aktuell zwölf Einträge angezeigt, obwohl nur zehn Spiele tatsächlich verfügbar sind. Die Diskrepanz zwischen sichtbaren Ergebnissen und realen Store‑Seiten lässt Raum für Spekulationen, da die zusätzlichen Einträge nicht aufrufbar sind und keine Informationen enthalten.

Die Kombination aus fehlerhaften Review‑Hinweisen und der erhöhten Anzahl an Suchtreffern sorgt dafür, dass die Community aufmerksam geworden ist. Auch Fallout: New Vegas taucht in diesem Zusammenhang immer wieder in Diskussionen auf, da die Fehlermeldungen besonders häufig bei diesem Titel auftreten.

Ob es sich um technische Probleme, Backend‑Umstellungen oder Platzhalter handelt, bleibt unklar.

Für euch bleibt damit vor allem die Frage offen, was hinter den ungewöhnlichen Steam‑Anzeigen steckt und ob Remakes beider Rollenspiele in Form von Shadow-Drops erscheinen könnten.