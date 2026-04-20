Fallout New Vegas: Warum ein Remaster extrem schwierig sein könnte

Chris Avellone äußert jetzt Zweifel an einem Remaster zu Fallout New Vegas und stellt Bethesdas technische Möglichkeiten infrage.

Die Diskussion um ein mögliches Remaster von Fallout: New Vegas erhält neue Nahrung. Branchenveteran Chris Avellone, der selbst als Senior Designer am Original beteiligt war, äußert sich deutlich skeptisch über die Chancen einer modernen Neuauflage.

In einem Interview erklärte Avellone, er glaube nicht, dass Bethesda über das nötige technische Know-how verfüge, um ein vollwertiges Remaster von New Vegas umzusetzen. Hintergrund seiner Einschätzung sind unter anderem die komplexen Entwicklungsumstände des Originals und der damalige Umgang mit zentralen Daten und Build-Strukturen.

Besonders kritisch sieht er dabei eine alte Produktionsvereinbarung zwischen Obsidian Entertainment und Bethesda. Demnach sei ein wichtiger Meilenstein an die Übergabe von Source Code und vollständigen Build-Fähigkeiten geknüpft gewesen, der jedoch nie erfüllt wurde. Ohne diese Grundlage sei eine direkte Wiederherstellung des Spiels laut Avellone deutlich erschwert.

Als mögliche Alternative nennt er einen modernen Ansatz, bei dem die ursprüngliche Spielstruktur erhalten bleibt, während die Darstellung über eine Engine wie Unreal Engine modernisiert wird. Dieses Vorgehen erinnere an andere Remaster-Projekte, bei denen klassische Inhalte technisch neu interpretiert wurden.

Avellone schlägt zudem vor, zunächst ein ähnliches Verfahren mit Fallout 3 zu testen, um mögliche technische Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor ein komplexeres Projekt wie New Vegas angegangen wird.

Auch die heutige Unternehmensstruktur könnte theoretisch neue Möglichkeiten eröffnen. Sowohl Bethesda als auch Obsidian gehören mittlerweile zu Microsoft, was eine Zusammenarbeit erleichtern könnte. Dennoch bleibt laut Avellone unklar, ob dies tatsächlich zu einer engeren technischen Kooperation führt.

Gerüchte über ein mögliches Fallout Remaster kursieren schon länger, nachdem bereits in früheren Leaks sowohl Fallout 3 als auch weitere Projekte im Fokus standen. Eine offizielle Bestätigung für Fallout: New Vegas steht jedoch weiterhin aus.