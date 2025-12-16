Fallout Shelter: Viva New Las Vegas läutet erste Season ein

Ein riesiges Update für das Mobile Game Fallout Shelter fügt Seasons ein – die erste führt natürlich nach News Vegas.

Bethesda hat das größte Update für Fallout Shelter seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 ausgerollt. Ab sofort können Spieler in die neue Saison-Mechanik eintauchen, die jeweils einen einzigartigen, zeitlich begrenzten Vault bietet – völlig unabhängig vom Haupt-Vault.

Die erste Saison, Viva New Vegas, bietet einen spannenden Vorgeschmack auf die zweite Staffel der Fallout-TV-Serie und lässt die Spieler die Welt von New Vegas auf neue Weise erleben.

Mit über 230 Millionen Spielern weltweit ist dies ein weiterer Meilenstein für das beliebte Mobile-Game.

Vault-Tec hat Novac als einen entscheidenden Ort in der Mojave-Wüste ausgewählt, um ihre Interessen zu vertreten. In der Viva New Vegas Season ist es nun eure Aufgabe, loyale Verbündete zu gewinnen, Novac unter eure Kontrolle zu bringen und es in ein strahlendes Zentrum im Schein von New Vegas zu verwandeln.

Während ihr euren experimentellen Vault aufbaut, werdet ihr Besuch von bekannten Charakteren wie Lucy, Maximus, dem Ghul und weiteren aus der TV-Serie erhalten. Sie bringen spannende neue Herausforderungen und Quests mit, die dazu beitragen werden, New Vegas zu neuem Leben zu erwecken.

Schließt Quests ab, verdient euch damit Pokerchips und setzt sie für Belohnungen am Glücksrad ein. Noch mehr Belohnungen gibt es auch im Season Pass.