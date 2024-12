FANTASIAN Neo Dimension: Sakaguchi tief bewegt über Xbox-Rückkehr

Seit gestern könnt ihr mit FANTASIAN Neo Dimension das neuste Werk von Hironobu Sakaguchi spielen, dem Vater von Final Fantasy.

Die Veröffentlichung des Spiels ist für Sakaguchi besonders emotional, denn er kehrt nach langer Zeit wieder zurück auf die Xbox.

In einem Interview mit Famitsu sagte er (via HazzadorGamin): „Auf der Xbox haben wir „Blue Dragon“ und „Lost Odyssey“ gemacht, also bin ich zutiefst bewegt, ‚wieder auf der Xbox‘ zu sein.“