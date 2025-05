FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin: 500.000 verkaufte Exemplare weltweit

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (hierzulande FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin) feiert 500.000 verkaufte Exemplare weltweit!

Nach dem beeindruckenden Erfolg von Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time mit weltweit über 500.000 verkauften Exemplaren haben sich die Entwickler mit einer herzlichen Botschaft an die Community gewandt: „This is just the beginning!“ – „Das ist erst der Anfang!“.

Diese klare Aussage zeigt, dass hinter den Kulissen bereits an der Zukunft des Spiels gearbeitet wird, während gleichzeitig die Begeisterung über den bisherigen Erfolg geteilt wird.

In ihrer Nachricht drücken die Entwickler ihre Dankbarkeit gegenüber allen Spielerinnen und Spielern aus, die das Spiel angenommen, unterstützt und zu dem gemacht haben, was es heute ist. Sie ermutigen euch, weiterhin euer ganz persönliches, gemütliches und einzigartiges Leben in der liebevoll gestalteten Welt von Reveria zu führen – ganz im Sinne der Spielphilosophie eines ruhigen, entschleunigten Lebens voller kleiner und großer Abenteuer.

In Fantasy Life i übernehmt ihr die Rolle eines Charakters, der auf eine geheimnisvolle Insel reist, um dort nicht nur eine neue Zivilisation aufzubauen, sondern auch durch die Zeit zu reisen und die Geschichte der Insel zu beeinflussen. Die offene Spielwelt lädt euch ein, Ressourcen zu sammeln, Möbel herzustellen, Gebäude zu errichten und die Insel ganz nach euren Vorstellungen zu gestalten. Besonders spannend: Mit 14 unterschiedlichen Berufen – von Magier über Schneider bis hin zu Paladin oder Koch – könnt ihr euer Leben völlig frei gestalten und jederzeit in eine neue Rolle schlüpfen.