FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin: Über 1,5 Millionen verkaufte Spiele weltweit

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time hat weltweit mehr als 1,5 Millionen verkaufte Exemplare erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein für die Reihe gesetzt. Erst im Mai haben wir über 500.000 verkaufte Einheiten berichtet.

Der Titel von Level‑5, der klassische Rollenspiel‑Elemente mit Lebenssimulation verbindet, gehört damit zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen des Studios in den vergangenen Jahren.

Die Verkaufszahlen zeigen, dass das Spiel sowohl bestehende Fans der Fantasy‑Life‑Reihe als auch neue Spieler anspricht, die den Mix aus Erkundung, Crafting, Quests und entspanntem Gameplay schätzen.