FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin: Über 1,5 Millionen verkaufte Spiele weltweit

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time hat weltweit mehr als 1,5 Millionen verkaufte Exemplare erreicht und damit einen wichtigen Meilenstein für die Reihe gesetzt. Erst im Mai haben wir über 500.000 verkaufte Einheiten berichtet.
Der Titel von Level‑5, der klassische Rollenspiel‑Elemente mit Lebenssimulation verbindet, gehört damit zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen des Studios in den vergangenen Jahren.
Die Verkaufszahlen zeigen, dass das Spiel sowohl bestehende Fans der Fantasy‑Life‑Reihe als auch neue Spieler anspricht, die den Mix aus Erkundung, Crafting, Quests und entspanntem Gameplay schätzen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hätte auch bock drauf, aber echt schade das es kein Play Anywhere Spiel ist und auch nicht in der Xcloud, kann mich nämlich nicht entscheiden ob Ps5 + Portal, Switch 2, oder Steam oder eben im Microsoft Store und hoffen das es irgend wann in der Xcloud landet und/oder play anywhere wird ^^
Bis ich mich entschieden habe gibt es das Spiel für 20€ 😀
Kann man sich für die Entwickler freuen und zu der Entscheidung das Spiel nicht nur auf Nintendo rauzubringen
Glückwunsch, ist aber nichts für mich.
Ein Spiel auf meiner Wunschliste, Ich habe nur dei Befürchtung es können sich um einen Zeitfresser handeln, das schreckt mich derzeit noch ab, da Ich auf PS5 und Switch 2 noch so viel auf meinem Stapel der Schande habe.