FAR: Changing Tides: Fahrzeugabenteuer erscheint Anfang 2022

FAR: Changing Tides ist ein handlungsorientiertes Fahrzeugabenteuer und erscheint Anfang 2022 für Xbox, PlayStation und weitere Plattformen.

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc, hat heute neue Updates zu FAR: Changing Tides, dem nächsten Titel von Entwickler Okomotive, bekannt gegeben.

Auf der Future Games Show und bei Awesome Indies wurden eine Reihe neuer Features mit einem exklusiven Trailer und Gameplay-Material enthüllt.

Das Spiel wird Anfang 2022 auf Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Steam und im Epic Store erhältlich sein.

Aufbauend auf der meditativen Erfahrung von FAR: Lone Sails, enthüllte das kommende FAR: Changing Tides heute eine zusätzliche Vertikalität in der Serie. Die Spieler können tauchen und die überflutete Zivilisation erforschen, die einst die Heimat des Protagonisten Toe war. Gezeigt wurden zudem weitere originelle Features, die neu im FAR-Universum sind.

Beim Lösen von Rätseln an Land und unter Wasser erlernen die Spieler die nötigen Fähigkeiten, um sowohl ein Segelboot als auch ein U-Boot zu steuern und zu verbessern. Ob sie den Mast hissen, die Segel ausrichten oder die begrenzten Treibstoffressourcen nutzen, um den Ofen zu befeuern und den Motor anzutreiben, der dynamische Soundtrack reagiert auf die Interaktionen des Spielers und sorgt für ein einzigartiges und entspannendes Erlebnis.

Don Schmocker, Lead Designer und Mitbegründer von Okomotive, sagt: „Die Erweiterung des FAR-Universums um ein U-Boot fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung der Serie an, die es den Spielern ermöglicht, die Ruinen unter Wasser zu erkunden, anstatt nur über ihnen zu segeln. Dies fügt eine emotionale Tiefe hinzu, die das trostlose Ödland von Lone Sails nicht hatte, und ein neues Element zu einigen unserer Rätsel. Die Spieler werden so ermutigt, sich mit ihrem Fahrzeug auf eine tiefere und zufriedenstellendere Weise zu beschäftigen.“ Er fügt hinzu:: „Als Studio wollen wir uns immer wieder selbst herausfordern und gleichzeitig nach neuen Wegen suchen, um die Spieler zu begeistern. Changing Tides ist länger als Lone Sails, es gibt mehr Rätsel zu lösen, Upgrades zu verdienen und ein Geheimnis zu lüften. Wir wollten etwas, das die beiden Spiele voneinander abhebt, während wir die ikonischen Elemente beibehalten: postapokalyptisches Setting, malerischer Kunststil, dynamischer Soundtrack und ein einzigartiges Fahrzeug.“

Während der Trailer zum Unterwasserfahrzeug auf der Future Games Show seine Premiere feierte, gab Entwickler Don Schmocker in einem zweiten exklusiven Video auf der Awesome Indies in Zusammenarbeit mit IGN einen Einblick in den kreativen Prozess und das Leveldesign.

FAR: Changing Tides wird Anfang 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Steam und Epic Store erhältlich sein.