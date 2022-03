FAR: Changing Tides: FAR-Universum von Okomotive wird ein wenig größer

FAR: Changing Tides ist ab sofort erhältlich und das FAR-Universum des Entwicklers Okomotive wird ein wenig größer.

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc gibt heute die Veröffentlichung von FAR: Changing Tides bekannt. Mit FAR: Changing Tides erweitert der Entwickler Okomotive das FAR-Universum. Das Spiel ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Epic Store erhältlich. Den Launch Trailer zu FAR:Changing Tides gibt es HIER zu sehen.

Mit dem Erscheinen von FAR: Changing Tides erweitert sich heute Okimotive’s FAR-Universum. In der neuesten Veröffentlichung von Frontier Foundry, durchqueren die Spieler eine überflutete Landschaft auf einer meditativen Reise. Begleitet wird das Spiel von einem dynamischen Soundtrack, einem malerischen Art-Style und der zusätzlichen Vertikalität durch die Tauchfunktion. Damit zielt dieses postapokalyptische Abenteuer darauf ab, neuen sowie den mit dem von der Kritik gelobten Vorgängerspiel ‘FAR: Lone Sails’ vertrauten Spielern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

In einem baufälligen Schiff durchqueren die Spieler zusammen mit Toe, einem einsamen Jungen, der ein Schiff über und unter den Wellen steuert, eine versunkene Welt. Dabei muss Toe immer wieder Rätsel lösen, überflutete Zivilisationen durchqueren und unerbittlichen Naturelementen trotzen.

Don Schmocker, Lead Designer und Mitbegründer von Okomotive, freut sich auf die Veröffentlichung: „Was mit ‘FAR: Lone Sails’ als ein Universitätsprojekt begann, hat sich zu einem Studio mit 10 Mitarbeitern, zwei Spielen und über sechs Jahren voller wunderbarer Erinnerungen bei Okomotive entwickelt. Unsere Entwicklungsreise mit FAR: Changing Tides ist zwar beendet, doch wir können es kaum erwarten zu sehen, wie unsere Spieler ihre eigene Reise in dieser wunderbaren Welt erleben werden.“

Chad Young, Senior Director of Publishing and Commercial, sagt: „Die Leidenschaft von Okomotive für ihr Handwerk und die unglaubliche Spielerfahrung, die sie erschaffen haben, ist ein perfektes Beispiel für das Ziel von Foundry – Teams dabei zu helfen, Spiele zu machen, die wir sehen wollen. Wir haben dem Studio unsere Unterstützung gegeben und ihre Vision führte zu einem Spiel, das sowohl schön als auch emotional ist. Darum könnten wir kaum stolzer auf sie sein.“

Im Laufe der Kampagne wurden eine Reihe von Aktivitäten und Partnerschaften bekannt gegeben, um dieses einzigartige und wunderschöne Spiel zu feiern. Zu den Höhepunkten gehören ein Awesome Games Done Quick Charity Stream in kooperation mit dem San Francisco Monterey Bay Aquarium, ein von ArtStation erzähltes Kunst-Tutorial und die Veröffentlichung des Soundwaves Lo-Fi-Soundtracks.