FAR: Changing Tides: Post-Apokalyptisches Spiel erscheint Ende 2021

Frontier Foundry gibt seine Publishing-Partnerschaft mit dem in der Schweiz ansässigen Entwicklerteam Okomotive für deren nächsten Titel, FAR: Changing Tides, bekannt. Das Spiel wurde auf der PC Gaming Show enthüllt und soll Ende des Jahres 2021 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Epic Store erscheinen.

FAR: Changing Tides tauscht Sanddünen gegen Meereswellen und erweitert die unwirtliche Welt, die Entwickler Okomotive in ihrem mehrfach preisgekrönten Debüt-Titel FAR: Lone Sails geschaffen hat. Die Spieler steuern Toe, einen Helden, der in einer überschwemmten Landschaft gefangen ist und kaum eine Überlebenschance hat. Auf der Suche nach einem verlassenen Schiff führt die Reise die Spieler bis über den Horizont, während Toe verzweifelt nach Antworten auf die Frage sucht, was mit der Heimat passiert ist.

Don Schmocker, Lead Designer und Mitbegründer von Okomotive, sagt: „Die Resonanz auf FAR: Lone Sails war überwältigend. Zu wissen, dass die Spieler dieselbe Leidenschaft für diese Welt empfinden wie wir, hat uns dazu inspiriert, mit Changing Tides weiter darauf aufzubauen. Wir wussten, dass wir eine andere, aber ebenso schöne Geschichte erzählen wollten. Eine Geschichte, die den Fans vertraut vorkommt, aber gleichzeitig frisch und aufregend sein würde.“

Mit dem gleichen Grafikdesign, dem meditativen Side-Scrolling-Gameplay und dem eindringlichen Soundtrack von Komponist Joel Schoch wie in FAR: Lone Sails wird der nächste Eintrag in die von Okomotive erschaffene Welt den Fans ein neues Erlebnis bieten. Spieler können noch dieses Jahr auf hoher See segeln und die tiefsten Ozeanböden durchforsten.

Zac Antonaci, Head of Publishing bei Frontier, sagt: „Okomotive bei Foundry unter Vertrag zu nehmen, war ein wunderbarer Moment für das Team hier. Bei uns im Studio gibt es sehr viel Begeisterung und Liebe für FAR: Lone Sails. Was Don und der Rest der Entwickler mit Changing Tides erschaffen haben, setzt die Serie fantastisch fort. Wir freuen uns, daran beteiligt zu sein, sie den Fans zu präsentieren und dabei die Erfahrung von Frontier als Entwickler und Publisher zu nutzen.“

FAR: Changing Tides erscheint im vierten Quartal 2021 auf Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und im Epic Store.