Far Cry 3: Blood Dragon: Drei Kult‑Shooter jetzt flüssiger denn je

Ubisoft spendiert gleich drei Far‑Cry‑Klassikern ein technisches Upgrade: Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon und Far Cry Primal laufen nun auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S mit stabilen 60 FPS. Die Updates konzentrieren sich rein auf die Performance, verändern aber das Spielgefühl spürbar.
Ubisoft muss man dafür loben. Andere hätten daraus Remaster gemacht
Für Primal finde ich es echt Klasse 👍🏻
Sony hätte die als 79€ HD Remaster verkauft 😂
(und die PlaystationOnlys hättens aus der Hand gerissen 😅 )