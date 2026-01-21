Far Cry 3: Blood Dragon: Drei Kult‑Shooter jetzt flüssiger denn je

Far Cry Classics erhalten 60‑FPS‑Updates – Drei Kult‑Shooter jetzt flüssiger denn je.

Ubisoft spendiert gleich drei Far‑Cry‑Klassikern ein technisches Upgrade: Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon und Far Cry Primal laufen nun auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S mit stabilen 60 FPS. Die Updates konzentrieren sich rein auf die Performance, verändern aber das Spielgefühl spürbar.