Far Cry 3: Ubisoft liefert 60fps Update für drei Far Cry Klassiker

Ubisoft bereitet drei seiner bekanntesten Far Cry-Spiele auf ein technisches Upgrade vor. Am 21. Januar erscheint ein Update, das Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon und Far Cry Primal mit 60 fps-Unterstützung ausstattet.

Die Klassiker erhalten damit eine deutliche Verbesserung der Performance, die das Spielerlebnis auf aktuellen Systemen spürbar flüssiger macht.

Die Aktualisierung richtet sich an Spieler, die die älteren Teile der Reihe erneut erleben möchten, ohne auf moderne Bildraten verzichten zu müssen. Besonders Far Cry 3 und das neonfarbene Spin-off Blood Dragon gehören zu den beliebtesten Einträgen der Serie und profitieren sichtbar von der höheren Framerate. Auch Far Cry Primal, das eine eigene prähistorische Welt bietet, erhält durch das Update ein dynamischeres Spielgefühl.

Mit dem 60fps Patch rückt Ubisoft drei Fanlieblinge wieder in den Vordergrund und sorgt dafür, dass die Spiele technisch besser mit aktuellen Plattformen harmonieren.