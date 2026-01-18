Far Cry 3: Ubisoft liefert 60fps Update für drei Far Cry Klassiker

Ubisoft bereitet drei seiner bekanntesten Far Cry-Spiele auf ein technisches Upgrade vor. Am 21. Januar erscheint ein Update, das Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon und Far Cry Primal mit 60 fps-Unterstützung ausstattet.
Die Klassiker erhalten damit eine deutliche Verbesserung der Performance, die das Spielerlebnis auf aktuellen Systemen spürbar flüssiger macht.
Die Aktualisierung richtet sich an Spieler, die die älteren Teile der Reihe erneut erleben möchten, ohne auf moderne Bildraten verzichten zu müssen. Besonders Far Cry 3 und das neonfarbene Spin-off Blood Dragon gehören zu den beliebtesten Einträgen der Serie und profitieren sichtbar von der höheren Framerate. Auch Far Cry Primal, das eine eigene prähistorische Welt bietet, erhält durch das Update ein dynamischeres Spielgefühl.
Mit dem 60fps Patch rückt Ubisoft drei Fanlieblinge wieder in den Vordergrund und sorgt dafür, dass die Spiele technisch besser mit aktuellen Plattformen harmonieren.
Mal wieder richtig cool von Ubisoft…toller Publisher.
Das war doch sicherlich ironisch gemeint oder?! 😅
Werde mir dann mal die upgrades angucken von Primal aufjedenfall
Primal wollte ich sowieso noch mal starten, dann hab ich jetzt noch nen Grund mehr.
Im Trailer stand der 21.1. für PS5 was ist mit Xbox?
Da starte ik vielleicht ma ein neuen Durchlauf von Primal ✌🏻 danke für die Info
Wow, löblich alte Spiele mit Updates zu versorgen
Schön für das späte Update.
Ist auf jeden Fall positiv, wird bei Gelegenheit ausprobiert.
Och, das ist ja nett. 3 hab ich schon durch, aber Primal noch nicht, das könnte ich mal ausprobieren. Sehr kundenfreundlich, Lob an Ubisoft.