Far Cry 3: Ubisoft liefert 60fps Update für drei Far Cry Klassiker

10 Autor: , in News / Far Cry 3
Übersicht
Image: Ubisoft

Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon und Far Cry Primal erhalten am 21. Januar ein umfassendes Performance Upgrade.

Ubisoft bereitet drei seiner bekanntesten Far Cry-Spiele auf ein technisches Upgrade vor. Am 21. Januar erscheint ein Update, das Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon und Far Cry Primal mit 60 fps-Unterstützung ausstattet.

Die Klassiker erhalten damit eine deutliche Verbesserung der Performance, die das Spielerlebnis auf aktuellen Systemen spürbar flüssiger macht.

Die Aktualisierung richtet sich an Spieler, die die älteren Teile der Reihe erneut erleben möchten, ohne auf moderne Bildraten verzichten zu müssen. Besonders Far Cry 3 und das neonfarbene Spin-off Blood Dragon gehören zu den beliebtesten Einträgen der Serie und profitieren sichtbar von der höheren Framerate. Auch Far Cry Primal, das eine eigene prähistorische Welt bietet, erhält durch das Update ein dynamischeres Spielgefühl.

Mit dem 60fps Patch rückt Ubisoft drei Fanlieblinge wieder in den Vordergrund und sorgt dafür, dass die Spiele technisch besser mit aktuellen Plattformen harmonieren.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Far Cry 3

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Gunslinger 38070 XP Bobby Car Rennfahrer | 18.01.2026 - 17:18 Uhr

    Primal wollte ich sowieso noch mal starten, dann hab ich jetzt noch nen Grund mehr.

    0
  5. Rotten 95505 XP Posting Machine Level 3 | 18.01.2026 - 17:20 Uhr

    Da starte ik vielleicht ma ein neuen Durchlauf von Primal ✌🏻 danke für die Info

    0
  9. RappScallion 20020 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.01.2026 - 17:56 Uhr

    Och, das ist ja nett. 3 hab ich schon durch, aber Primal noch nicht, das könnte ich mal ausprobieren. Sehr kundenfreundlich, Lob an Ubisoft.

    0

Hinterlasse eine Antwort