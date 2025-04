Far Cry 4: 60fps-Upgrade für Xbox eingetroffen

Nach langer Zeit hat das Open-World-Actionspiel Far Cry 4 eine Aktualisierung erhalten. Ubisoft hat seinem Klassiker auf Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro ein Upgrade verpasst, mit dem die Framerate von 30 auf 60 fps hochgeschraubt wurde.

Passenderweise wurde Far Cry 4 heute auch im Katalog des Xbox Game Pass aufgenommen. Wer das Spiel also nicht besitzt, kann sich als Abonnent trotzdem in die Action mit 60fps stürzen.

30 FPS? Fucking cute. Now, lean in…

Far Cry 4 just whispered its way to a smooth 60 FPS upgrade on current gen consoles.

Let the chaos seduce you.

Oh, and one more thing.

FC4 discounts are popping up everywhere 🏷️ pic.twitter.com/qHdKFkJcZK

— Far Cry (@FarCrygame) April 29, 2025