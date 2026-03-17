Far Cry 4: Director: KI ist ein hervorragendes Werkzeug zur Prototyp-Erstellung

In einem Gespräch mit PC Gamer spricht Far Cry 4 Director Alex Hutchinson über die oft angewendete, aber dennoch in Spielerkreisen verpönte Praktik der Asset-Wiederverwendung sowie KI-bedingte Vorteile bei der Erstellung von Prototypen.

Die Wiederverwendung von Assets sieht Hutchinson als sinnvolle Maßnahme um Entwicklungszeiten zu verkürzen. Diese könne in gewisse Fällen auch recht gut gerechtfertigt werden. Als Beispiele zieht er Far Cry Primal und die Yakuza-Reihe heran:

„Ich habe ihnen immer wieder gesagt: ‚Kündigt es einfach an, denn irgendjemand wird es sowieso herausfinden. Sagt einfach, es sei derselbe Ort vor 40.000 Jahren. Und dann ist es cool.‘ Sie sagten nichts, und dann meinten alle wie immer: ‚Schäbige Entwickler!‘“, so Hutchinson in Bezug auf die Kontroverse um Far Cry Primal. „Das Geniale an Yakuza war für mich immer, dass man denselben Ort immer wieder besucht. Es nimmt eine Einschränkung, fast wie den Nebel in Silent Hill, und macht sie zum Kern des Erlebnisses, sodass man es auf seltsame Weise mag.“

Den ebenfalls sehr umstrittenen Einsatz von KI zu Entwicklung von Spielen sieht Hutchinson als hervorragendes Werkzeug zur Erstellung von Prototypen und Konzepten, die anschließend von Entwicklern als Ausgangspunkt genutzt werden können:

„Wenn wir uns vorstellen, was wir tatsächlich tun müssten, um ein Assassin’s Creed zu entwickeln, müssten wir irgendwie die Prompts schreiben, um zweieinhalb Stunden Story-Cinematic-Sequenzen mit 22 Kilometern Open World zu generieren. Selbst wenn es das könnte, würde es Jahre dauern, diese Prompts zu erstellen. Bei allem, was wirklich komplex ist, wäre es so schwer, sich vorzustellen, wie man das, was man will, in Worten beschreiben soll. Irgendwann würde man sagen: ‚Wir sollten einfach ein paar Leute damit beauftragen.‘“