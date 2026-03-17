Far Cry 4: Director: KI ist ein hervorragendes Werkzeug zur Prototyp-Erstellung

In einem Gespräch mit PC Gamer spricht Far Cry 4 Director Alex Hutchinson über die oft angewendete, aber dennoch in Spielerkreisen verpönte Praktik der Asset-Wiederverwendung sowie KI-bedingte Vorteile bei der Erstellung von Prototypen.
Die Wiederverwendung von Assets sieht Hutchinson als sinnvolle Maßnahme um Entwicklungszeiten zu verkürzen. Diese könne in gewisse Fällen auch recht gut gerechtfertigt werden. Als Beispiele zieht er Far Cry Primal und die Yakuza-Reihe heran:
„Ich habe ihnen immer wieder gesagt: ‚Kündigt es einfach an, denn irgendjemand wird es sowieso herausfinden. Sagt einfach, es sei derselbe Ort vor 40.000 Jahren. Und dann ist es cool.‘ Sie sagten nichts, und dann meinten alle wie immer: ‚Schäbige Entwickler!‘“, so Hutchinson in Bezug auf die Kontroverse um Far Cry Primal.
„Das Geniale an Yakuza war für mich immer, dass man denselben Ort immer wieder besucht. Es nimmt eine Einschränkung, fast wie den Nebel in Silent Hill, und macht sie zum Kern des Erlebnisses, sodass man es auf seltsame Weise mag.“
Den ebenfalls sehr umstrittenen Einsatz von KI zu Entwicklung von Spielen sieht Hutchinson als hervorragendes Werkzeug zur Erstellung von Prototypen und Konzepten, die anschließend von Entwicklern als Ausgangspunkt genutzt werden können:
„Wenn wir uns vorstellen, was wir tatsächlich tun müssten, um ein Assassin’s Creed zu entwickeln, müssten wir irgendwie die Prompts schreiben, um zweieinhalb Stunden Story-Cinematic-Sequenzen mit 22 Kilometern Open World zu generieren. Selbst wenn es das könnte, würde es Jahre dauern, diese Prompts zu erstellen. Bei allem, was wirklich komplex ist, wäre es so schwer, sich vorzustellen, wie man das, was man will, in Worten beschreiben soll. Irgendwann würde man sagen: ‚Wir sollten einfach ein paar Leute damit beauftragen.‘“
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kommt halt immer darauf an, was der Entwickler dann am Ende mit dem „Prototyp“ macht.
Sehe ich genauso. Wenn die KI Ideen hatte, die man als Mensch nicht berücksichtigt – warum dann nicht nutzen. Dafür sind Prototypen da.
Gestern nach der Arbeit waren wir zum Kino im Tesla meines Kumpels unterwegs. Wir haben mit „Grok“ geredet. Ist deren AI irgendwie. Erschreckend. Die Stimme, und was sie so gesagt hat. Wir sind über Satya Nadella hergezogen und die hat Sprüche rausgehauen wo du dir denkst WTF? Die haut Sachen raus wo dir denkst das ist fast menschlich. Unterhaltsam und creepy zugleich.
Irgendwann kommt es das die KI so eigene Ideen hat.
😁 Ist schon witzig was man mit einer KI alles anstellen kann. Ich bin der Meinung das wir in etwa in der Zeitspanne unterwegs sind wie damals als die ersten Autos präsentiert wurden. Die wollten auch die wenigsten haben, weil teuer, gefährlich usw.
Die nachrückenden Generation werden sich höchstwahrscheinlich verwundert die Augen reiben, wenn die erfahrenen, mit welchen Bedenken man KI begegnet ist.
Meinst du? Etwas was das Fortbewegen grundlegend revolutioniert hat mit KI zu vergleichen, eine gewagte These würde ich sagen. Beim letzten Absatz bin ich bei dir.
Klar ist das eine gewagte These aber bildlich gut geeignet. KI wird in immer mehr Domänen des alltäglichen Leben gepusht. Wie gut das für uns sein wird, werden bestimmt noch erleben.
Ich bin da eher der mit der „Skynet“ Meinung. Aber ja, abwarten.
Hallo Chat GPT, kannst du mir bitte ein neues Gebiet angelegt an das Startergebiet generieren?
Bitte berücksichtige, Sammeltgegenstände zu inkludieren und füge einen eroberbaren Aussichtspunkt ein. Cool wäre außerdem, wenn du ein Easteregg einfügen könntest.
War ja klar daß das von ubisoft kommt
Ehrlich gesagt ist mir egal ob KI genutzt wird solange es Spaß macht 🤔
Endlich mal jemand der mit wenigen Worten erklärt, woran viele andere scheitern – KI ist kein Wundermittel und auch nicht unbedingt einfach. Viele denken weil Chat GPT mal einen anspruchslosen, halbwegs brauchbaren, Text bei einem Standard-Thema erstellt hat, dass sie alles kann.
Selbst bei KI-Bildern kann es Stunden fressen bis sie irgendwie in die gewünschte Richtung geht, egal wie gut man es ausformuliert.
Allerdings kann es eventuell die groben Konzeptphasen, die gerne mal Jahre fressen, gut verkürzen.
Keine Ahnung wie man damit ein Problem haben kann.
Was die Spielkonzepte angeht hat er auch vollkommen recht: Bei FC Primal hat man spielerisch nicht wirklich merken können dass es das gleiche Gebiet ist, aber als sie gemerkt haben dass die Kartenform gleich ist war das geheule riesig. Es wäre so einfach gewesen…
Natürlich verwenden die KI für alles was geht, nicht vergessen, das sind die Leute die schon mehrmals dieselben Maps für verschiedene Spiele recycelt haben.