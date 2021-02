Far Cry 4: Framerate-Test auf Xbox Series S mit FPS Boost

Autor:, in / Far Cry 4

Der Framerate-Test zeigt Far Cry 4 auf der Xbox Series S unter Abwärtskompatibilität und mit FPS Boost.

Die Profis von VG Tech haben Far Cry 4 einem Framerate-Test auf der Xbox Series S unterzogen, der eine reine Augenweide ist. Dabei rendert die kleine Schwester der Xbox Series X mit einer Auflösung von 1440×1080 den abwärtskompatiblen Shooter mit FPS Boost.

Seht euch das sechs Jahre alte Spiel in stabilen und butterweichen 60fps in etwas mehr als 11 Minuten an: