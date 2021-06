Far Cry 5: Modder baut drei Jahre lang GoldenEye 007 im Editor nach

Autor:, in / Far Cry 5

Modder verbringt die letzten drei Jahre damit, fast die komplette Singleplayer-Kampagne des Nintendo Klassikers in Far Cry 5 zu erstellen!

Golden Eye in Far Cry 5? Warum nicht! Das dachte sich auch der Modder „Krollywood“. Um sein Ziel zu erreichen, verbrachte der YouTuber Krollywood ungefähr 1400 Stunden in Ubisofts Level-Editor. Lediglich die beiden Bonusmissionen würden noch fehlen erwähnte er in einem Interview mit Kotaku.

Warum er sich ausgerechnet für das Far Cry 5-Tool entschied, begründete er mit der benutzerfreundlichen Bedienung und der großen Objektauswahl, die neben den Inhalten des Hauptspiels, Elemente aus anderen Ubisoft-Titeln wie Watch Dogs und Assassin’s Creed beinhaltet.

Ein Video zum Fan-Remake von GoldenEye 007 in Far Cry 5 gibt es hier: