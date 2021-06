Far Cry 5: Ubisoft entfernt GoldenEye 007 Nachbildung

Autor:, in / Far Cry 5

Wegen der Verletzung von Urheberrechten entfernt Ubisoft eine Nachbildung des N64-Klassikers GoldenEye 007 aus Far Cry 5. Krollywood, der Schöpfer der Nachbildung, stellte das gesamte Spiel in über drei Jahren mit genauen Level-Layouts und sogar einigen Easter Eggs mithilfe der Level-Building-Tools aus Far Cry 5 nach und kündigte bereits an, die Level so schnell wie möglich mit kleinen Änderungen bei den Namen neu zu veröffentlichen.

„Warte mal… Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, Ubisoft musste alle Level wegen einer Mail von MGM (Bond-Lizenz) entfernen“, schrieb Krollywood. „Aber ich werde alle Level so schnell wie möglich neu veröffentlichen, nur mit kleinen Änderungen bei den Namen.“

In einem Statement von Ubisoft heißt es dazu: