Far Cry 6: Accolades Trailer mit positiven Kritiken veröffentlicht

Der neue Accolades Trailer zum kürzlich veröffentlichten Far Cry 6 hebt die positiven Kritiken für den Open-World-Shooter hervor.

Seit wenigen Tagen dürfen Spieler in Far Cry 6 auf dem fiktiven Inselstaat Yara ihr Unwesen treiben. In der Haut von Protagonist Dani Rojas gilt es, als Teil einer aufkeimenden Guerillarevolution den tyrannischen Herrscher Anton Castillo zu stürzen.

Insgesamt erhielt der sechste Teil der Serie von Presse und Spielern überwiegend positive Bewertungen, die nun im neuen Accolades Trailer zusammengefasst wurden.

Dem Grundtenor ist dabei zu entnehmen, dass Far Cry 6 sowohl bekannte Schwächen der Shooter-Serie, wie fehlenden Story-Tiefgang oder eine oft stupide Gegner-KI, als auch langjährige Stärken wie actiongeladenes Gameplay, Waffenvielfalt sowie eine hübsche Open-World vereint. Fans der Serie dürfen sich somit auf ein gewohnt spaßiges Spielerlebnis freuen.

Far Cry 6 ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia und PC erhältlich.