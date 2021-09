Far Cry 6: Anforderungen und Features für PC-Version vorgestellt

Autor:, in / Far Cry 6

Bereits am 01.09.2021 wurde eine Stunde Gameplay zur Xbox Series X-Version des Spiels Far Cry 6 gezeigt. Entwickler Ubsioft hat die Anforderungen und Features der PC-Version veröffentlicht.

Demnach werden euch verschiedene Stufen der Anforderungen gegeben, um entsprechend weniger performante PCs zu unterstützen. Die PC-Version beinhaltet Raytracing von Schatten und Reflexionen sowie adaptive Auflösung.

Zudem habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, eigene Einstellungen an der Steuerung (sowohl an der Tastatur als auch am Controller) vorzunehmen. Aber auch die visuelle Unterstützung, beispielsweise ein Modus für Farbenblinde wird bereitgestellt. Im Fotomodus könnt ihr den Fotografen in euch ausleben und euren Charakter in Szene setzen.

Den kompletten Trailer mit allen Details zu den Anforderungen findet ihr hier:

Far Cry 6 spielt in fiktiven Yara, das vom Diktator Anton Castillo eingenommen wurde. An der Seite von Guerilla-Kämpfern versucht ihr für Gerechtigkeit zu kämpfen und das Land vom Diktator zu befreien.

Das Spiel wird am 07.10.2021 für die Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 sowie Playstation 5 veröffentlicht.

