Far Cry 6: Bösewichter im Season Pass, Blood Dragon inklusive

Spielt mit den Antagonisten der vergangenen drei Teile im Far Cry 6 Season Pass, Far Cry 3 Blood Dragon ebenfalls enthalten.

Ubisoft hat einen Trailer zum Season Pass der kommenden Shooter-Hoffnung Far Cry 6 veröffentlicht. Aus dem Video geht hervor, dass ihr mit den Gegenspielern der Far Cry Teile 3, 4 und 5 spielen könnt, namentlich: Vaas Montenegro (aus Far Cry 3), Pagan Min (aus Far Cry 4) und Joseph Seed (aus Far Cry 5).

Mit dem Season Pass erlebt ihr die Hintergrund-Geschichten der jeweiligen Charaktere, kämpft mit inneren Dämonen und trefft alte Bekannte. Auch wurde bekannt gegeben, dass der Neon-getränkte-80er-Style-Shooter Far Cry 3: Blood Dragon Teil des Season Pass sein wird.

Jeder, der einen Season Pass besitzt, erhält außerdem das von der Kritik gelobte Far Cry 3: Blood Dragon, das ab sofort als Classic Edition auch auf Xbox Series X | S, der Xbox One Gerätefamilie inklusive Xbox One X, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar ist. In Far Cry 3: Blood Dragon reisen die Spieler mit Sergeant Rex „Power“ Colt in die dystopische Zukunft des Jahres 2007. Halb Mensch, halb Maschine bekämpfen sie ihren ehemaligen Commander und sein Bataillon aus Killer-Cyborgs. Neben Far Cry 3: Blood Dragon erhalten Spieler das Blood Dragon-Paket, darunter sieben Gegenstände, die für das Far Cry 6 Hauptspiel freigeschaltet werden.

Der Season Pass ist bereits in der Gold Edition und Ultimate Edition vorhanden und kann ebenfalls separat erworben werden. Der Season Pass bietet folgende Inhalte:

DLC Episode 1: „Vaas: Wahnsinn“

DLC Episode 2: „Pagan: Kontrolle“

DLC Episode 3: „Joseph: Kollaps“

Far Cry 3: Blood Dragon Outfit: Blood Dragon-Ausrüstungspaket Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Fahrzeug: Omega Enforcer Waffenanhänger: KillStar Vierbeiner auf Abruf: K-9000 Chibi-Fahrzeug: Blood Dragon Chibi



Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC.