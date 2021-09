Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft hat einen neuen Chicharrón Run CGI-Trailer zu Far Cry 6 veröffentlicht.

Ubisoft veröffentlicht den TV-Spot „Chicharrón Run“, der lustige Szenen mit Far Cry 6-Charakteren und einem Hahn auf Yara zeigen. Der Trailer zum neuen Crossover kann hier angeschaut werden:

Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna sowie für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft.