Far Cry 6: DLC Joseph Kollaps ab dem 8. Februar verfügbar

Autor:, in / Far Cry 6

Der DLC Joseph Kollaps erscheint am 8. Februar für Far Cry 6. Dazu gibt es auf das Spiel und den Season Pass ordentlich Rabatt.

Ubisoft gibt bekannt, dass das dritte und finale DLC von Far Cry 6, Joseph: Kollaps, als Teil des Season Pass ab dem 8. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia sowie für Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Games Store verfügbar sein wird.

Spieler können zudem Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna abonnieren. Der DLC wird im Koop spielbar sein und mit dem Buddy Pass können Besitzer des DLCs einen weiteren Far Cry 6-Spielenden (auf der gleichen Plattform) einladen. Selbst, wenn die eingeladene Person den DLC nicht besitzt.

Spielende werden in die Rolle von Joseph Seed schlüpfen, den ikonischen Bösewicht aus Far Cry 5. In einer verdrehten Version von Hope County, Montana wird es eine brandneue Erfahrung zu erleben geben, welche durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Mit einer Mischung aus intensiver Action und Storytelling bietet Joseph: Kollaps dem Spieler die einzigartige Möglichkeit, sich in Josephs gequälte Seele hineinzuversetzen und gegen seine ehemaligen Sektenanhängenden anzutreten, nachdem sein Glaube zusammengebrochen ist. Schließlich muss Joseph sich seinen Familienmitgliedern stellen, während er darum kämpft, seine inneren Dämonen zu besiegen.

Um die Veröffentlichung zu feiern, gibt es momentan Rabatte von bis zu 40 % auf alle Far Cry 6-Editionen in allen digitalen Stores. Zusätzlich können Besitzende von Far Cry 6 25 % Rabatt auf den Season Pass erhalten.

Far Cry 6 ist ein Open-World-Ego-Shooter, entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Toronto, der die Spieler in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt.

,Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, seinem Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene, innovative und kreative Weise.