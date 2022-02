Far Cry 6: DLC Joseph: Kollaps Launch-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft gibt bekannt, dass das dritte und finale DLC von Far Cry 6, Joseph: Kollaps, als Teil des Season Pass ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia sowie für Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Games Store verfügbar ist. Spieler können zudem Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna abonnieren.

Spielende müssen Far Cry 6 besitzen, um Zugang zu Joseph: Kollaps zu erhalten. Der DLC wird im Koop spielbar sein und mit dem Buddy Pass können Besitzer des DLCs einen weiteren Far Cry 6-Spielenden (auf der gleichen Plattform) einladen. Selbst, wenn die eingeladene Person den DLC nicht besitzt.

Im DLC schlüpft ihr in die Rolle von Joseph Seed, den ikonischen Bösewicht aus Far Cry 5. In einer verdrehten Version von Hope County, Montana wird es eine brandneue Erfahrung zu erleben geben, welche durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Mit einer Mischung aus intensiver Action und Storytelling bietet Joseph: Kollaps den Spielern die einzigartige Möglichkeit, sich in Josephs gequälte Seele hineinzuversetzen und gegen seine ehemaligen Sektenanhängenden anzutreten, nachdem sein Glaube zusammengebrochen ist. Schließlich muss Joseph sich seinen Familienmitgliedern stellen, während er darum kämpft, seine inneren Dämonen zu besiegen.

Um die Veröffentlichung zu feiern, gibt es momentan Rabatte von bis zu 40 % auf alle Far Cry 6-Editionen in allen digitalen Stores. Zusätzlich können Besitzende von Far Cry 6 ganze 25 % Rabatt auf den Season Pass erhalten: