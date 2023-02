Far Cry 6: Feurige Rabatte zum Free Weekend

Autor:, in / Far Cry 6

Ab sofort und bis zum 20. Februar findet das Free Weekend in Far Cry 6 statt.

Far Cry 6 kann ab sofort bis zum 20. Februar kostenlos auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store gespielt werden. Spieler können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna abonnieren.

Neue Spieler haben Zugriff auf das gesamte Spiel, einschließlich der Crossover-Missionen Rambo: Bis zum letzten Tropfen und Verschwunden, ein Stranger Things-Rätsel.

Während des Free Weekends erhalten Spieler, die gemeinsam im Koop-Modus spielen, automatisch das Scharfschützengewehr „Weißer Lotus“ als Belohnung. Spielende, die Far Cry 6 kaufen, können ihren Fortschritt im Kampf um die Befreiung von Yara fortsetzen.

Für eine begrenzte Zeit gibt es bis zu 70 Prozent Rabatt auf die Standard, Deluxe und Gold Edition, bis zu 67 Prozent Rabatt auf die Game of the Year Edition und bis zu 60 Prozent Rabatt auf den Game of The Year Upgrade Pass und den Season Pass. Außerdem können Spieler die aktuelle Erweiterung von Far Cry 6, Lost Between Worlds, bis zu 50 Prozent günstiger erwerben.

Sämtliche Angebote im Microsoft Store haben wir hier für euch herausgefischt: