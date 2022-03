Far Cry 6: Free Weekend und 50 % Rabatt

Autor:, in / Far Cry 6

Far Cry 6 kündigt ein Free Weekend vom 24. bis zum 27. März an, sowie einen Rabatt von bis zu 50 %.

Ubisoft gibt bekannt, dass Far Cry 6 kostenlos vom 24. bis zum 27. März auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, sowie auf Windows PC im Epic Games Store und im Ubisoft Store spielbar ist. Spieler können außerdem Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna abonnieren.

Neue Spieler können das Spiel ab sofort vorab herunterladen und haben vollen Zugriff auf das Basisspiel, sowie alle kostenlosen Erweiterungen, die bis jetzt veröffentlicht wurden. Dabei ist alles im Koop spielbar. Diejenigen, welche die Insel Yara in Far Cry 6 weiter erforschen wollen, werden ihren Spielfortschritt behalten und können einen Rabatt auf das Spiel und den Season Pass in Anspruch nehmen:

Ubisoft Store: Ab sofort bis zum Ende März gibt es bis zu 50 % Rabatt auf bestimmte Editionen von Far Cry 6 als Teil des Spring Sales. So ist die Standard-Version (PC digital) bereits für 25,50 € anstatt von 59,99 € erhältlich.

Xbox: Als Teil der Xbox Deals der Woche wird es vom 24. bis zum 28. März 50 % Rabatt auf alle Versionen des Spiels, sowie 35 % auf den Season Pass geben.

PlayStation: Als Teil der PlayStation Angebote der Woche wird es vom 23. bis zum 30. März 50 % Rabatt auf die Standard- und Gold Edition von Far Cry 6, sowie 35 % auf den Season Pass geben.

Epic Games Store: Als Teil des Epic Spring Sale wird es 50 % auf alle Editionen des Spiels, sowie 35 % auf den Season Pass geben. Der Epic Games Store bietet außerdem 35 % Rabatt auf das Vaas: Wahnsinn-DLC und 25 % auf das Pagan: Kontrolle-DLC.

Stadia: Vom 24. bis zum 31. März wird es 50 % Rabatt auf die Standard-, Gold- und Ultimate Edition des Spiels, sowie 35 % auf den Season Pass geben. Ab sofort bis zum 31. März gibt es 40 % Rabatt auf die Deluxe Edition.

Seit der weltweiten Veröffentlichung am 7. Oktober 2021 hat Far Cry 6 neue Sondereinsätze, kostenlose Danny Trejo und Rambo Crossover-Missionen, sowie drei große herunterladbare Episoden als Teil des Season Passes: Vaas: Wahnsinn, Pagan: Kontrolle, und Joseph: Zusammenbruch, hinzugefügt.

Die Rabatte sollen ab morgen im Microsoft Store verfügbar sein: