Far Cry 6: Gerücht: Nächster Teil könnte online-orientierter sein

Far Cry 6 ist gerade erst erschienen, da kocht die Gerüchteküche schon ihr Süppchen für den nächsten Teil der Franchise.

Laut Axios könnte Far Cry 7 einen stärker online-orientierten Ansatz verfolgen und damit von der Formel der Serie abweichen. Diese Änderung soll angeblich Teil von Ubisofts Strategie sein, die Far Cry-Formel zu erneuern.

Das behauptet auch in einer früheren Aussage Jason Schreier von Bloomberg, der meinte, dass Far Cry 7 in eine radikal andere Richtung gehen könnte. Natürlich sind das nur Gerüchte, aber Ubisofts Entwicklung von Live-Service- und Online-Spielen macht diese Aussagen glaubwürdiger.

Assassin’s Creed, Ghost Recon und The Division werden bereits in naher Zukunft Live-Service-Spiele erhalten.