Far Cry 6: Gewinnspiel könnte Release-Termin im April enthüllt haben

In einem möglichen Gewinnspiel zu Far Cry 6 wurde anscheinend der offizielle Release-Termin bekannt gegeben.

Beim Microsoft Rewards-Programm könnt ihr euch mit euren Punkten für ein Far Cry 6 Xbox Series X-Bundle Gewinnspiel eintragen. Dabei sind die Preis gar nicht mal das interessanteste für alle Far Cry-Fans, sondern eher das Lieferdatum bzw. das Ende des Gewinnspiels.

Demnach wird der Gewinner am 21. April 2021 gezogen. Dabei erhalten die Gewinner neben dem Bundle dann Guthaben, um sich Far Cry 6 in der Standard-Edition kaufen zu können.

Doch wann wird dies möglich sein? Am 22. April 2021 oder erst danach?

Das Rätselraten um einen möglichen Release-Termin von Far Cry 6 geht also weiter.

Kann es sein, dass uns @MicrosoftDE im neuen Rewards-Gewinnspiel rund um die #XboxSeriesX das #Release-Datum von #FarCry6 präsentiert? 🤔 Der 21.4. ist ein Mittwoch, vielleicht Donnerstag, der 22.4.? Mich würd's jedenfalls freuen 😎👍 pic.twitter.com/B0mEmWKKPF — StrangeBrick369 (@brick369) February 25, 2021

Vielen Dank an @StrangeBrick369 für den Hinweis.