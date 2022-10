Far Cry 6: GotY-Edition mit neuer Erweiterung bald verfügbar

Autor:, in / Far Cry 6

Ab sofort gibt es die Game oft the Year Edition von Far Cry 6 inkl. der neuen Erweiterung Lost Between Worlds zu kaufen.

Die Far Cry 6 Game oft the Year Edition ist ab sofort in den digitalen Stores von Xbox und PlayStation zu erwerben, jedoch wurde der Start des Verkaufs noch nicht von Ubisoft offiziell mitgeteilt.

Im Xbox Store kann man im Inhalt der Edition des Open-World-Ego-Shooters stöbern, um zu sehen, was denn alles in dieser Edition zusammengeschnürt wurde. Zum einen sind das Basisspiel und alle, seit dem Start veröffentlichten Updates, das Ultimate-Paket und der Season Pass inkludiert.

Zum anderen enthält die Game oft the Year Edition eine neue Erweiterung namens Lost Between Worlds, welche wohl erst bald zur Verfügung stehen wird. Zurzeit gibt es keine Informationen über die neue Erweiterung und Ubisoft hat nicht einmal die GotY-Edition offiziell angekündigt.

Der Preis von Far Cry Game oft the Year Edition liegt bei 119,99 €. Glückliche Besitzer des Basisspiels müssen nur den Far Cry 6 Game oft the Year Upgrade Pass erwerben, um die vielen Inhalte zu bekommen, welcher bei 59,99 € liegt.