Far Cry 6: Hier gibt es über eine Stunde Xbox Series X Gameplay zu sehen

Ubisoft zeigt euch über eine Stunde Far Cry 6 Gameplay. Gespielt wurde dabei auf der Xbox Series X-Konsole.

Das erste Mal in der Geschichte der Far Cry-Franchise schlüpfen Fans in die Rollen der gefürchtetsten Bösewichte: Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed, die durch die Originaldarsteller verkörpert werden.

Die Spieler steuern die legendären Antagonisten, erleben deren Geschichten und kämpfen gegen ihre inneren Dämonen. Dabei treffen sie in einer brandneuen und vom Rogue-Like-Genre inspirierten Spielerfahrung, auf bekannte Gesichter und müssen genug Stärke erlangen, um gegen ihren eigenen Verstand antreten zu können

Nun war der Narrative Director von Far Cry 6, Navid Khavari, bei Ubisoft zu Gast, um einen Blick auf die explosive Guerilla-Action auf der Xbox Serie X zu werfen. Im Video erlebt ihr, wie Chorizo, der Würstchenhund, Guapo, das Krokodil, und Chicharrón, der Hahn, ihre einzigartigen Talente einsetzen, um der Revolution auf liebenswerte und brutale Weise zu helfen.

Dieser Gameplay-Showcase findet in der Region „El Este“ statt und zeigt Kämpfe mit den improvisierten Resolver-Waffen und den mächtigen Supremo-Rucksäcken, mit einem Blick auf die Waffenanpassung und vielen brutalen Macheten-Takedowns.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für Xbox One, Xbox Series X & S, PS4, PS5, Stadia und PC.

