Far Cry 6: Kampagne im Online-Koop-Modus spielbar

Laut Game Director Alexandre Letendre ist die Kampagne von Far Cry 6 vollständig im Online-Koop-Modus spielbar.

In einem auf Reddit abgehaltenen AMA zu Far Cry 6 wurde von Game Director Alexandre Letendre bestätigt, dass die Kampagne des Open-World-Shooters vollständig im Online-Koop-Modus gespielt werden kann.

„Ja, Far Cry 6 wird komplett im Koop spielbar sein, wie Far Cry 5“, sagte Letendre. „Sage es deinen Freunden, das ist eine Menge Far Cry-Spaß.“

Ebenfalls in einem AMA verriet Letendre erst kürzlich, dass man sich bei Ubisoft voll und ganz auf die Kampagne des Spiels konzentrieren wolle und deshalb der Arcade-Modus gestrichen wurde.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Stadia.