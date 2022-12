Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft hat ein neues Far Cry 6: Lost Between Worlds Entwickler-Tagebuch veröffentlicht.

In Far Cry 6: Lost Between Worlds beginnen Spieler ein spannendes neues Kapitel in der Geschichte von Dani Rojas, das in einer zersplitterten Version von Yara spielt.

Nach der Erkundung einer mysteriösen Meteoriteneinschlagstelle findet sich Dani in einem verzerrten Raum zwischen den Welten wieder, begleitet von einer nicht-körperlichen Lebensform namens Fai. Die Spieler müssen Fais kaputtes Raumschiff reparieren, indem sie fünf verlorene Splitter einsammeln, von denen jeder Danis allgemeine Überlebenswerte erhöht und die Möglichkeit zur Flucht ein Stück näher bringt.

Jetzt haben die Entwickler von Far Cry 6: Lost Between Worlds ein neues Entwickler-Tagebuch veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt: