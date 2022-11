Far Cry 6: Lost Between Worlds Premiere startet morgen

Autor:, in / Far Cry 6

Die Premiere zu Far Cry 6: Lost Between Worlds startet morgen mit exklusiven Einblicken.

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass morgen, am 29. November 2022, die Premiere zu Far Cry 6: Lost Between Worlds startet. Ab 19:00 Uhr könnt ihr euch den Trailer hier anschauen: