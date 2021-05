Far Cry 6: Neuer Trailer und Gameplay in dieser Woche laut Gerücht

Fans der Spielreihe Far Cry können diese Woche auf Neuigkeiten zum kommenden Far Cry 6 hoffen.

Wie der YouTuber NEXTGEN von einer verlässlichen Quelle erfahren haben will, könnte in dieser Woche die PR-Maschinerie für den neusten Teil der Open-World-Actionspielreihe anlaufen.

So wird im Video behauptet, dass es am Freitag, dem 28. Mai, um 19:15 Uhr zumindest einen neuen Trailer zu Far Cry 6 geben werde.

Für diesen Tag sollen weiterhin Interviews mit der Presse und anderen Medien erscheinen. Vermutlich konnten verschiedene Medien das Spiel vorab in einer aktuellen Preview anspielen und dazu Gameplay und Interviews zum Ende eines Embargos veröffentlichen.

Ob an der Geschichte etwas dran ist, erfahren wir spätestens am Ende dieser Woche.

(Rumor) Far Cry 6 embargo to end at May 28th, 10:15 AM PDT, possible trailer and/or gameplay to be released at the same time 👀

Source:https://t.co/XrlZzX4Wth

UK and French Far Cry twitter pages has been very activen recentlyhttps://t.co/Res96ocbd7https://t.co/abUselecYs. pic.twitter.com/9oAw55ix91

— Idle Sloth (@IdleSloth84) May 23, 2021