Far Cry 6: Peta protestiert gegen Hahnenkämpfe im Spiel

Die Tierschutzorganisation Peta setzt sich gegen die Hahnenkämpfe in Far Cry 6 ein.

Es steht völlig außer Frage, dass Gewalt gegen Tiere in jeglicher Form nicht tolerierbar ist. Ob das Stierkämpfe, Hundekämpfe, schlechte Haltung in Massentierställen, überlange Transporte zu Schlachthöfen oder Hahnenkämpfe sind.

Peta Latino hat sich jetzt via Twitter gegen die grausamen Kämpfe zwischen Hähnen ausgesprochen – allerdings im gerade erschienen Far Cry 6, welches in einem fiktiven lateinamerikanischen Land angesiedelt ist und eben diese Kämpfe dort als zur Kultur gehörend dargestellt werden.

„@Ubisoft: Rassistisch und speziesistisch. Im Gegensatz zu dem, was sie in ihrem Minispiel verteidigen #FarCry6 Hahnenkampf, Grausamkeit ist keine „lateinamerikanische Kultur“. Die Verherrlichung von Gewalt gegenüber Tieren als Unterhaltung muss aufhören. Sie sollten sich schämen.“

.@Ubisoft: Racista y especista. Contrario a lo que defienden en su mini juego #FarCry6 de peleas de gallos, la crueldad no es “Cultura Latinoamericana”. Glorificar la violencia hacia los animales como entretenimiento debe parar. Les debería dar vergüenza. — PETA Latino (@PETA_Latino) October 8, 2021

Zuletzt hatte sich die nicht unumstrittene Organisation gegen Schmetterlinge fangen in Animal Crossing: New Horizon und Fische angeln in Final Fantasy 15 ausgesprochen und einige andere Videospiele.

