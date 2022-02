Far Cry 6: Rambo inspirierte Mission kostenlos verfügbar

Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft hat für Far Cry 6 eine von Rambo inspirierte Mission kostenlos veröffentlicht. Hier gibt es mehr Informationen.

Ubisoft gibt bekannt, dass „Bis zum letzten Tropfen“, eine brandneue Crossover-Mission, ab sofort kostenlos verfügbar ist. Die Mission wurde durch die ersten drei Rambo-Filme inspiriert und ist eine Hommage an sie.

Ubisoft kooperiert mit STUDIOCANAL, dem Rechtehalter der Filme Rambo I-III, um dieses besondere Event zum Leben zu erwecken. In Bis zum letzten Tropfen werden Spielende einen Rambo-Superfan treffen und ihm bei einem blutigen Rachefeldzug gegen das Yara-Militär helfen, der direkt aus einem 80er-Jahre-Action-Blockbuster stammen könnte.

Dabei werden Stealth und krachende Action mit Anspielungen auf klassische Rambo-Momente verbunden. Nach Abschluss der Mission wird der Rache-Bogen freigeschaltet, eine tödliche sowie explosive Waffe, die gegen Hubschrauber und schwere Einheiten wirksam ist. Nachdem der Rache-Bogen freigeschaltet wurde, wird dieser permanent im Hauptspiel verfügbar sein.

Ab heute kann das Rambo-Bundle erworben werden. Dadurch erhalten Spieler Zugang zu Rambo-inspirierter Ausrüstung, mit denen der Charakter angepasst werden kann. Ob Waffe, Rüstung oder Fahrzeug, Spielende können auf ein ganzes Arsenal an Ausrüstung des wohl berüchtigtsten Guerillasoldaten der Kinogeschichte freuen.

Far Cry 6 is dazu aktuell im Publisher-Sale mit einem Rabatt von 40 % erhältlich:

Seit dem weltweiten Release am 7. Oktober 2021 hat Far Cry 6 neue Sondereinsätze bekommen, eine Danny Trejo-Mission, sowie zwei große DLC als Teil des Season Pass: Vaas: Wahnsinn und Pagan: Kontrolle. Der dritte und letzte DLC, Joseph: Kollaps, wird in Kürze erscheinen.