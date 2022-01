Far Cry 6: Release-Termin zum DLC Pagan Min: Kontrolle bekannt

Die Post-Launch-Pläne von Far Cry 6 umfassen drei zusätzliche DLCs mit bekannten und beliebten Schurken aus der Far Cry-Reihe: Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed.

Der erste DLC mit Vaas wurde bereits im November veröffentlicht und Spieler warten daher gespannt auf den zweiten DLC.

Mit dem 11. Januar 2022 verkündete Ubisoft jetzt den Release-Termin des DLC „Pagan Min: Kontrolle“.

Den neuen DLC könnt ihr über den Far Cry 6: Season Pass abrufen oder im Einzelkauf erwerben.

Dive into the twisted mind of Pagan Min. The new Pagan: Control DLC is coming January 11. pic.twitter.com/2hIr1xoPkc

— Far Cry 6 (@FarCrygame) January 5, 2022