Far Cry 6: Shooter hat die meisten Waffen der Serie

Far Cry 6 bietet das bisher umfangreichste und womöglich auch abwechslungsreichste Waffenarsenal der Reihe.

Weniger ist nicht immer mehr! Das dachte sich wohl auch Ubisoft bei der Entwicklung von Far Cry 6, weshalb ihr im neuesten Ableger der Reihe auf das umfangreichste, und womöglich auch abwechslungsreichste und verrückteste Sortiment an Schießprügeln zurückgreifen können werdet.

Ganz nach dem Vorbild von Guerilla-Kämpfern, die alle verfügbaren Ressourcen für sich nutzen, um zu bekommen, was sie benötigen, wird es in Far Cry 6 die ein oder andere Waffe geben, die für eine Schusswaffe aus eher untypischen Komponenten zusammengesetzt wurde.

Da gibt es zum Beispiel El Pequeno, eine Minigun, die aus einem Motorradmotor gebaut wurde, oder einen CD-Player, der zu einem Disc-Werfer umfunktioniert wurde und dessen Erfinder wohl ein großer Fan von Macarena von Los Del Río aus dem Jahr 1993 gewesen sein muss, da jede CD-R, die damit verschossen wird, genau diesen Tanzklassiker abspielt. Für etwas mehr Durchschlagskraft gibt es sogenannte Supremos-Superwaffen, die nur im Rucksack getragen und daraus eingesetzt werden können.

Neben Waffen sind aber auch Fahrzeuge anpassbar, und das Spiel scheint laut IGN mehr denn je auf „Far Cry’s spiele-wie-du-möchtest“-Formel zu setzen. Noch mehr Details zum Spiel gibt es hier.