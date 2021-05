Far Cry 6: Shooter läuft in 4K/60 FPS auf Xbox Series X und PlayStation 5

Autor:, in / Far Cry 6

Far Cry 6 wird die größte offene Welt der Serie bieten und läuft in 4K/60 FPS auf Xbox Series X und PlayStation 5.

Im Gespräch mit VGC verriet Lead Gameplay Designer David Grivel, dass die Welt von Far Cry 6 „größer ist als jede Karte, die wir je zuvor gemacht haben.“ Natürlich ist sie auch voll von Dingen, die man tun kann, von Minispielen bis hin zu verschiedenen Aktivitäten (wie Fischen und Jagen) und Missionen.

„Es ist die größte offene Welt der Far Cry-Marke. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielen ist, aber für uns war es wichtig, Points of Interest auf der ganzen Karte zu schaffen. Wir haben also Städte, wir haben Boote, wir haben Flughäfen und alles dazwischen. Wir halten die Dinge auch deshalb interessant, weil wir jetzt anfangen, Dinge wie Außenposten zu bauen, die wir jetzt FNS-Basen nennen, die ein klassisches Far Cry-Erlebnis bieten“, so Grivel.

„Es ist nicht so, ‚ah, es gibt zehn Lager im Wald und sie sehen alle gleich aus‘. Einige könnten sich um ein Sägewerk drehen, andere um einen Hafen, wieder andere um etwas anderes, und es ist nicht nur ein Thema darüber, es beeinflusst auch, wie die Spieler an die Sache herangehen, weil, sagen wir mal, wenn der Output jetzt mehr innerhalb eines Gebäudes ist, müssen sich die Scharfschützen an diese Situation anpassen.“

Grivel sprach auch über die Unterstützung von Plattformen der vorherigen Gen. Far Cry 6 wird in 4K/60 FPS auf Xbox Series X und PlayStation 5 laufen.

„Das bedeutet nicht, dass die vorherige Generation in irgendeiner Weise aufgegeben wird. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig, also werden wir sehr bald mehr Details und mehr Infos zeigen. Aber ja, wir werden uns um alle Plattformen kümmern, sowohl Old Gen, New Gen und sogar PC, Stadia, Luna und all das. Das Entwicklerteam rechnet nicht mit Problemen mit den Konsolenversionen der vorherigen Gen und will maximale Qualität auf all diesen Plattformen erreichen.“

Far Cry 6 soll am 7. Oktober für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia und PC erscheinen. Neben einer riesigen Welt bietet es auch die bisher größte Anzahl von Waffen in der Serie. Die Ausrüstung wird auch verschiedene Perks bieten, die es den Spielern ermöglichen, ihren Spielstil auf unterschiedliche Weise zu verbessern.